Альбом Адель бьет рекорды и возвращает продажи виниловым дискам

Попутно "30" побил еще несколько рекордов-2021. Он стал самым продаваемым альбомом года. А в первую неделю после выхода возглавил хит-парады в 11 странах. И заодно создал большие проблемы в шоу-индустрии. Ведь еще в середине ноября в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что на виниле были напечатаны более 500 тысяч копий альбома Адель "30". И это вызвало огромные задержки и проблемы в производственной линии для других исполнителей, тоже желающих выпустить виниловые пластинки в условиях ограниченности ресурсов. Ведь после повсеместного распространения цифровых копий, некоторые производственные линии по выпуску CD и LP были закрыты или перепрофилированы. Теперь их восстанавливают.

Большинство артистов хотят издавать свою музыку вновь именно в таком формате, максимально передающем все нюансы и полутона звуковых фонограмм. Однако именно Адель первой в 2021 году продала более миллиона физических копий своего "Тридцатника", опередив и Эда Ширана, и даже Пола Маккартни.

Что же такого хорошего в этом альбоме, раз в мире будто началась волна "Аделимании"?! Это 12 душевных баллад (в подарочном издании - чуть больше) спетых предельно искренне, с отчаянием, напевных, с болью навзрыд.

Иногда после режущих, щемящих обертонов певицы хочется тоже кого-то обнять, спасти и никогда не обижать и не разочаровывать. Последней, кто отваживался на такую предельную "новую искренность", была Уитни Хьюстон. Тоже прекрасная, яростная, нежная, влюбленная, но не справившаяся со своей трагедией. Хорошо, что Адель - смогла. И рассказала обо всем нам - в назидание или в поддержку.

Кому-то покажется, что ничего особенного, никаких новых изобретений или продюсерских ноу-хау, но, пожалуй, никто еще так беззастенчиво и честно не рассказывал о своей личной жизни, как Адель с новом альбоме. Не приукрашивая ее, не любуясь переживаниями, а выкладывая все начистоту, без прикрас и самоцензуры. Не хочется думать о том, что ощутил бывший муж Адель, к которому обращена большая часть песен. Да, есть, порой, и повторы в музыкальных воплощениях и подаче материала, кажущиеся перехлесты в драматизме и самокопании.

Да, слушая этот диск можно впасть и в тоску, отчаяние. Но Адель так выстроила трек-лист, чтоб помочь слушателям все-таки увидеть "свет в конце" туннеля неприятностей и разочарований.

И потому даже попросила музыкальный сервис Spotify убрать функцию возможности перемешивания песен на альбоме в таком порядке, как покажется привлекательнее каждому слушателю. И как ни странно, на Spotify согласились! Впервые в истории музыкального сервиса!

Потому что альбом "30" - это действительно цельное автобиографическое, музыкальное и драматическое произведение. Не зря же Адель трудилась над ним почти три года?!

Такое, которое стоит поставить на полку в виде винилового альбома, компакт-диска, а потом переслушивать в сложные минуты жизни и любви, будто обращаясь за советом.

А поэтому тиражи "30" будут еще расти. И правильно.