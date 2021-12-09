Альбом Адель бьет рекорды и возвращает продажи виниловым дискам

Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 13:14
Рубрика: Культура

Альбом Адель бьет рекорды и возвращает продажи виниловым дискам

Текст: Александр Алексеев
Тираж диска "30" британской певицы Адель на виниловых пластинках в США превысил миллион экземпляров. И это всего за три недели после релиза, состоявшегося 19 ноября. Жаль, что в странах СНГ этот альбом на виниле пока не выходил. Но здорово, что качественная музыка Адель возвращает популярность виниловым пластинкам, уже по определению передающих наилучший диапазон высоких и низких частот. Уже в первую неделю "30" был продан на CD, виниле и кассетах в количестве 692 копий, а на второй неделе - еще 225!
Фото: Okko Фото: Okko
Фото: Okko

Попутно "30" побил еще несколько рекордов-2021. Он стал самым продаваемым альбомом года. А в первую неделю после выхода возглавил хит-парады в 11 странах. И заодно создал большие проблемы в шоу-индустрии. Ведь еще в середине ноября в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что на виниле были напечатаны более 500 тысяч копий альбома Адель "30". И это вызвало огромные задержки и проблемы в производственной линии для других исполнителей, тоже желающих выпустить виниловые пластинки в условиях ограниченности ресурсов. Ведь после повсеместного распространения цифровых копий, некоторые производственные линии по выпуску CD и LP были закрыты или перепрофилированы. Теперь их восстанавливают.

Фото: VALERIE MACON / AFP
Первый большой концерт Адель после возвращения на сцену покажет Первый канал

Большинство артистов хотят издавать свою музыку вновь именно в таком формате, максимально передающем все нюансы и полутона звуковых фонограмм. Однако именно Адель первой в 2021 году продала более миллиона физических копий своего "Тридцатника", опередив и Эда Ширана, и даже Пола Маккартни.

Что же такого хорошего в этом альбоме, раз в мире будто началась волна "Аделимании"?! Это 12 душевных баллад (в подарочном издании - чуть больше) спетых предельно искренне, с отчаянием, напевных, с болью навзрыд.

Иногда после режущих, щемящих обертонов певицы хочется тоже кого-то обнять, спасти и никогда не обижать и не разочаровывать. Последней, кто отваживался на такую предельную "новую искренность", была Уитни Хьюстон. Тоже прекрасная, яростная, нежная, влюбленная, но не справившаяся со своей трагедией. Хорошо, что Адель - смогла. И рассказала обо всем нам - в назидание или в поддержку.

Кому-то покажется, что ничего особенного, никаких новых изобретений или продюсерских ноу-хау, но, пожалуй, никто еще так беззастенчиво и честно не рассказывал о своей личной жизни, как Адель с новом альбоме. Не приукрашивая ее, не любуясь переживаниями, а выкладывая все начистоту, без прикрас и самоцензуры. Не хочется думать о том, что ощутил бывший муж Адель, к которому обращена большая часть песен. Да, есть, порой, и повторы в музыкальных воплощениях и подаче материала, кажущиеся перехлесты в драматизме и самокопании.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Итоги-2021 на "Яндекс. Музыке": победили Мари Краймбрери и итальянцы Måneskin

Да, слушая этот диск можно впасть и в тоску, отчаяние. Но Адель так выстроила трек-лист, чтоб помочь слушателям все-таки увидеть "свет в конце" туннеля неприятностей и разочарований.

И потому даже попросила музыкальный сервис Spotify убрать функцию возможности перемешивания песен на альбоме в таком порядке, как покажется привлекательнее каждому слушателю. И как ни странно, на Spotify согласились! Впервые в истории музыкального сервиса!

Потому что альбом "30" - это действительно цельное автобиографическое, музыкальное и драматическое произведение. Не зря же Адель трудилась над ним почти три года?!

Такое, которое стоит поставить на полку в виде винилового альбома, компакт-диска, а потом переслушивать в сложные минуты жизни и любви, будто обращаясь за советом.

А поэтому тиражи "30" будут еще расти. И правильно.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
Почему стоит посмотреть и пересмотреть экшен-драму "Летчик"
Гендиректор Большого театра прокомментировал ситуацию с билетами на "Щелкунчик"