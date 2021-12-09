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09.12.2021 18:09
Рубрика: Экономика

Аналитики дали прогноз по цене нефти в 2022 году

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В следующем году баррель нефти Brent будет стоить 75 долларов, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

Фото: iStock
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Как говорится в отчете, этот показатель несколько выше консенсус-прогноза, который составляет 72,3 доллара за баррель. По мнению аналитиков, мировой спрос в будущем году ожидается более высоким, чем до пандемии, а мировые запасы оказались на 5% ниже среднего пятилетнего уровня.

С начала года нефть марки Brent подорожала на 52%, и специалисты ждут сохранения баланса на рынке. Отмечается, что недавнее решение США использовать 50 миллионов баррелей из стратегических резервов никак не отразится на ценах, поскольку этот объем составляет всего около 0,15% от годового предложения.

На этой неделе цены на нефть на мировом рынке существенно укрепились. К вечеру четверга баррель марки Brent торгуется чуть выше отметки в 75 долларов. В начале декабря члены ОПЕК+ не стали менять условия роста добычи нефти на январь 2022 года, несмотря на снижение котировок.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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