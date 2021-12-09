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09.12.2021 12:47
Рубрика: Digital

Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2021 году российский рынок дронов составил около 10 млрд рублей, но может вырасти до 737 млрд рублей к 2025 году. Об этом рассказали на форуме AeroNext 2021.

Фото: Компания "Съемка с воздуха"/ТАСС
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"Мировой рынок беспилотников вырастет в 14 раз с уровня 2019 года в 4,5 млрд долларов, и к 2025 году достигнет 64 млрд долларов. В России этот рынок занимает примерно 2% от мирового, цифры скромнее - 5-10 млрд рублей в 2021 году с потенциалом роста до 1-1,8 млрд долларов, - говорит Александр Каниовский, первый заместитель генерального директора компании FlyDrone (член ассоциации AeroNext НТИ). - Если посмотреть на распределение рынка услуг БВС (беспилотных воздушных средств, - прим. "РГ") по отраслям, то мы увидим, что львиную долю сейчас занимают работы, связанные с мониторингом инфраструктуры - 20%"

По данным портала Госзакупок за период с 2020 по 2021 год там было опубликовано 820 контрактов на общую сумму 5,2 млрд рублей, причем 20% в количественном составе и 27% в денежном эквиваленте - это работы, связанные с аэрофотосъемкой. "Две трети этих работ связаны с полетами за пределы прямой видимости, то есть требуются дроны, которые летают долго, которые могут облетывать большие площади, и заказчиками их являются часто крупные компании", - поясняет эксперт.

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