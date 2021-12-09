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09.12.2021 22:39
Рубрика: Экономика

Авиадебоширов будут усмирять спецсредствами

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Бортпроводникам раздадут спецсредства для усмирения хулиганов на борту самолета. Поправки внесены в Воздушный кодекс РФ. Новые правила начнут действовать с июня 2022 года. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".
Пока усмирять хулиганов в самолете бортпроводникам помогают другие пассажиры, а в этом случае в ход идут ремни, шарфы, чулки. Но так можно причинить нарушителю спокойствия телесные повреждения, и он будет вправе обратиться в суд. Специальные средства, например пластиковые наручники, помогут сдержать хулигана без причинения ему телесного вреда. Фото: iStock Пока усмирять хулиганов в самолете бортпроводникам помогают другие пассажиры, а в этом случае в ход идут ремни, шарфы, чулки. Но так можно причинить нарушителю спокойствия телесные повреждения, и он будет вправе обратиться в суд. Специальные средства, например пластиковые наручники, помогут сдержать хулигана без причинения ему телесного вреда. Фото: iStock
Пока усмирять хулиганов в самолете бортпроводникам помогают другие пассажиры, а в этом случае в ход идут ремни, шарфы, чулки. Но так можно причинить нарушителю спокойствия телесные повреждения, и он будет вправе обратиться в суд. Специальные средства, например пластиковые наручники, помогут сдержать хулигана без причинения ему телесного вреда. Фото: iStock

Сдерживать разбушевавшегося хулигана, когда увещевания не помогли, экипаж или сотрудники службы авиабезопасности смогут по распоряжению командира воздушного судна. Применять спецсредства будут, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других людей, отказывается подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. Перечень спецсредств, как и правила их применения, должно утвердить правительство.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Законопроект внесли в Госдуму еще в 2018 году. В обществе высказывались сомнения в необходимости таких мер. Разработчики законопроекта отмечали, что в последнее время регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров. Потому членам экипажа и службам безопасности нужно предоставить новые полномочия, чтобы они могли противодействовать хулиганам.

Как пояснял ранее "РГ" член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, бортпроводники вряд ли обладают специальными навыками борьбы. В итоге усмирять дебоширов на борту помогают сами пассажиры. А в таком случае в дело идут самые различные подручные средства, например чулки, шарфы. Это небезопасно, можно травмировать дебошира, и в дальнейшем он подаст иск в суд из-за причинения ему телесных повреждений. Поэтому основная идея законопроекта заключается как раз в том, чтоб разрешить применять специальные средства, пояснял депутат. По его мнению, это могут быть, например, пластиковые наручники. Они помогут сдержать хулигана, но исключат причинение телесного вреда.

Эксперты считают, что бортпроводникам также нужно предоставить возможность применять электрошокеры. Это средство сдерживания широко используется полицейскими в зарубежных странах, и оно не угрожает безопасности полета, поясняет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Введение новых норм вполне оправданно, добавляет он. Командир воздушного судна во время полета является представителем государства и главным должностным лицом на борту судна. Потому было правильно предоставить ему возможность разрешать бортпроводникам применять спецсредства, отмечает эксперт.

Перечень спецсредств утвердит правительство. Эксперты считают, что это могут быть пластиковые наручники и электрошокеры

Но использование спецсредств должно быть адекватным, указывает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В год таких случаев на борту происходит около десятка. Бороться с дебоширами, конечно, нужно. Но применять спецсредства стоит только к буйным хулиганам, считает он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Охрана порядка

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