Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 400-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2017, N 50, ст. 7547) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 после слов "угрозу безопасности полета воздушного судна" дополнить словами "либо угрозу жизни или здоровью других лиц", слова "воздушного судна. По прибытии" заменить словами "воздушного судна. Командир воздушного судна имеет право отдавать распоряжения членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий указанных лиц с использованием специальных средств сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна и перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. По прибытии";

2) главу XII дополнить статьей 852 следующего содержания:

"Статья 852. Права членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) в случае совершения противоправных действий на борту воздушного судна

1. Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) на основании распоряжения командира воздушного судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна.

2. При пресечении противоправных действий на борту воздушного судна указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) имеют право использовать специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса.

3. Порядок действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) при пресечении противоправных действий на борту воздушного судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, и правила применения специальных средств сдерживания, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 настоящего Кодекса, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин