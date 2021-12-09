Эксперт оценил возможность подорожания импортных вин на 25%

Некоторые импортируемые в Россию вина могут немного вырасти в цене, однако сообщения об их подорожании почти на четверть являются маркетинговой аферой зарубежных производителей. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, несмотря на климатические трудности, европейские производители могут и не заметить эту проблему из-за "колоссального запаса виноматериалов".

"Почему на 25%, что это за авантюра такая? Вполне могли бы повысить и на 10% - этого вполне достаточно. Тем более, что в следующем году закупки будут ниже, потому что в этом году мировой рынок закупил у них значительно больше продукции", - объяснил Дробиз.

Ранее СМИ сообщили, что вино в России 2022 году может подорожать на 20-25% из-за неурожая в крупных странах-экспотерах этого алкогольного напитка.