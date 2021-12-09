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09.12.2021 22:32
Рубрика: Власть

ФСБ: Корабль ВМС Украины движется в сторону границы РФ

Текст: Иван Петров
Корабль управления "Донбасс" Военно-морских сил (ВМС) Украины движется в сторону Керченского пролива. Об этом в четверг вечером сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В спецслужбе отметили, что требования изменить курс военный корабль игнорирует.

По данным ФСБ России, сегодня в 9.12 по времени корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь, после чего выдвинулся в направлении Керченского пролива. "Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Минтранса РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинская сторона не подавала", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В 13.45 к потенциальному нарушителю приблизился корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России. Пограничники предупредили о необходимости соблюдения российского законодательства - в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченского пролива. На что был получен ответ, что следовать корабль через Керченский пролив не планирует, рассказали в российской спецслужбе.

Однако в настоящее время указанный корабль, по данным погранслужбы ФСБ, находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива. "Требования изменить курс он не выполняет, чем создаёт угрозу безопасности мореплавания", - заключили в ФСБ.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали украинский корабль, который пытался прорваться через Керченский пролив.

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