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09.12.2021 17:21
Рубрика: Власть

Генпрокурор Краснов предложил не пускать в чиновники судимых людей

Текст: Иван Егоров
В чиновники нельзя допускать людей, имеющих даже погашенную судимость. Стране нужны только кандидаты с кристально чистой репутацией. Об этом генеральный прокурор Игорь Краснов заявил в интервью РИА Новости, которое вышло в Международный день борьбы с коррупцией.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

"Для меня очевидно, и в этом со мной согласится большинство граждан, что есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации", - заявил глава надзорного ведомства. По его словам, в противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также генпрокурор затронул правовую проблему - возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, по мнению Краснова, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают.

"Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы", - заметил генпрокурор. Поэтому прокуратура подготовила поправки в закон, чтобы ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Что же касается непосредственных результатов борьбы с коррупцией, то, по данным Краснова, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам превысила размер установленного ущерба. Эти цифры составили соответственно 53,8 миллиарда рублей и 53,2 миллиарда рублей. Кроме того, добровольно было возмещено еще 15 миллиардов рублей. То, что стоимость арестованного и изъятого имущества превышает размер причиненного ущерба, объясняется просто. Ведь арест имущества предполагается не только для возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, в частности штрафов. Например, преступления, связанные со взяточничеством, ущерба не причиняют. Вместе с тем за получение взятки в особо крупном размере может быть назначен штраф до четырех млн рублей или в кратном размере от суммы взятки. Кроме того, в этом году суды по искам прокуроров взыскали в бюджет 727,5 миллиона рублей, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в казну были взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

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