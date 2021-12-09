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09.12.2021 00:26
Рубрика: Власть

ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами

Текст: Иван Петров
Чиновников-коррупционеров, пойманных на мелких взятках, не следует наказывать только штрафами, освобождая тем самым от уголовной ответственности. За ограничение процедуры судебных штрафов в отношении мздоимцев высказался генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, институт освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа распространяется в настоящее время и на ряд коррупционных составов. Генпрокурор назвал это "правовой проблемой", требующей решения.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"На мой взгляд, это вряд ли обоснованно - с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают", - сказал глава надзорного ведомства в интервью РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев
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Краснов рассказал, что ведомством уже подготовлены поправки с целью "ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупции".

Тем временем, пока инициативы проходят различные согласования, отметил генпрокурор, организационными мерами удалось существенно снизить число таких уголовных дел - с 1113 до 484.

Напомним, статья 76.2 в Уголовном кодексе России появилась в 2016 году. Она регламентирует "освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа" лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. При условии, если преступление было совершено ими впервые, и если злоумышленник возместил причиненный вред. В таком случае суд может освободить от уголовной ответственности человека с назначением ему судебного штрафа.

В прошлом году председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев опубликовал материал "Осуждению не подлежит" в "РГ", в котором упомянул и о судебных штрафах.

По его словам, с 15 июля 2016 года по законодательной инициативе Верховного Суда РФ предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа. "Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, увеличилось с 5,7 тысячи лиц в 2016 году до 52,5 тысячи лиц в 2019 году. По состоянию на 1 октября текущего года по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении более 140 тысяч лиц. Общее количество лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 24% в 2019 году", - говорится в тексте за авторством председателя ВС РФ.

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