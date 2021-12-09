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09.12.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Главными приоритетами федерального бюджета на 2022-2024 годы, закон о котором публикует "Российская газета", станут в первую очередь социальные и оборонные расходы. Бюджет конкретно на 2022 год впервые с 2019 года сформирован с профицитом (доходы превышают расходы), профицит ожидается также и в бюджете на 2023 год.
Фактическая ситуация с будущими доходами и расходами российского бюджета будет складываться исходя из динамики пандемии и вакцинации. Причем не только у нас, но и в мире. Фото: Getty Images Фактическая ситуация с будущими доходами и расходами российского бюджета будет складываться исходя из динамики пандемии и вакцинации. Причем не только у нас, но и в мире. Фото: Getty Images
Фактическая ситуация с будущими доходами и расходами российского бюджета будет складываться исходя из динамики пандемии и вакцинации. Причем не только у нас, но и в мире. Фото: Getty Images

Так, планируется, что в 2022 году доходы федеральной казны составят 25,02 трлн рублей, а расходы - 23,69 трлн рублей. Профицит составит 1,32 трлн рублей, это 1% ВВП. На реализацию национальных проектов предполагается направить 2,74 трлн рублей.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Доходы федерального бюджета в 2023 году в законе запланированы на уровне 25,54 трлн рублей, расходы - 25,24 трлн рублей. Профицит ожидается в 299,1 млрд рублей (0,2% ВВП). На нацпроекты предполагается направить 2,88 трлн рублей.

Наконец, в 2024 году федеральный бюджет может снова стать дефицитным. Ожидаемый уровень доходов - 25,83 трлн рублей, расходов - 26,35 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета может составить 522,7 млрд рублей (0,3% ВВП). На нацпроекты в 2024 году закладывается 2,98 трлн рублей.

В бюджете на каждый год ближайшей трехлетки прогнозируется, что инфляция в России составит 4% - это заявленная цель Банка России, в рамках которой он планирует удерживать рост потребительских цен. В 2021 году инфляция прогнозируется ЦБ на уровне 7,4-7,9% ближе к высшей границе этого диапазона. На следующий год Банк России неоднократно подтверждал планы по возвращению инфляции на уровень ближе к цели.

"У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач - на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми", - подчеркивал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя бюджет на 2022 год.

Ожидается, что инфляция снова вернется к цели Банка России в 4%

Он указывал, что один из приоритетов бюджета - сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. Так, в 2022 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей, или на 5,6%, больше показателя 2021 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что акцент в федеральном бюджете сделан на эффективности использования денег. "Чтобы каждый рубль был использован по назначению и давал результат, мы по-новому подошли к анализу реализации и исполнения государственных программ. Теперь возможности контроля за бюджетными средствами на реализацию госпрограмм у парламента имеются", - указывал он. Также Силуанов уточнял, что помимо бюджета дополнительные ресурсы в экономику пойдут в 2022 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "2,5 триллиона рублей будет направлено в следующую трехлетку на реализацию инфраструктурных проектов, которые дадут возможность создания новых рабочих мест и инфраструктуры", - говорил министр финансов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Главная особенность бюджета - профицитность, подчеркивает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. "Ведь профицит означает не только превышение доходов над расходами - это сигнал о желании властей вернуться к жесткой бюджетной политике и полному соблюдению бюджетных правил", - рассказывает она. По ее словам, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация, в том числе с коронавирусом и вакцинацией не только в России, но и в мире. "И если ситуация будет неблагоприятна, то тогда и доходная часть будет ниже, и расходная неминуемо возрастет. Тогда планируемая "профицитность" бюджета позволит в некоторой степени подстраховаться и нивелировать риск нехватки ресурсов. Если же нам повезет и ситуацию с пандемией удастся взять под контроль, то относительно низкие расходы бюджета могут в некоторой степени замедлить выход из кризиса и переход на более высокую траекторию экономического роста", - допускает Осмоловская-Суслина.

По ее словам, бюджет по структуре сравним с предыдущими: у него социальный и оборонный уклон. "Из других - более "экономических" - проектов выделяются проекты "Здравоохранение" (это инвестиции в трудовой ресурс нации) и инфраструктурный проект "Безопасные качественные дороги"", - добавляет Осмоловская-Суслина.

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