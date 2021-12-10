Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 133 328 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 25 021 905 145,7 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 3 397 674 361,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 23 694 227 485,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 20 814 969 670,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 70,7 млрд. долларов США, или 58,5 млрд. евро;

5) профицит федерального бюджета в сумме 1 327 677 660,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере соответственно 141 881 млрд. рублей и 151 513 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2023 год в сумме 25 540 184 322,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 710 804 347,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 25 831 751 214,1 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 096 674 496,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2023 год в сумме 25 241 076 031,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 631 026 900,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 26 354 401 317,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 317 720 065,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 23 526 717 772,2 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 26 342 239 822,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 71,7 млрд. долларов США, или 58,8 млрд. евро, и на 1 января 2025 года в сумме 75,7 млрд. долларов США, или 61,5 млрд. евро;

5) профицит федерального бюджета на 2023 год в сумме 299 108 291,2 тыс. рублей и дефицит федерального бюджета на 2024 год в сумме 522 650 103,3 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа по нормативам согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению соответственно в бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением налоговых доходов от налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Тюменской области по нормативу согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2022 - 2024 годах, распределяются в следующем порядке:

77,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

22,3 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону.

5. Доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом города Байконура в следующем порядке:

1) в 2022 году:

59,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

10 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

90 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

35,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

4,8 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 3 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2023 и 2024 годах:

59,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

35,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

4,8 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 3 приложения 5 к настоящему Федеральному закону.

6. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году.

7. Доходы от уплаты акцизов на спирт этиловый, произведенный из пищевого или непищевого сырья на территории Российской Федерации, акцизов на спиртосодержащую продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 50 процентов объема указанных доходов, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

8. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, в соответствии со статьей 24213 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределенные в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.

9. Доходы от сумм административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), поступающие в бюджеты субъектов Российской Федерации в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2022 года, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2021 году.

Статья 3. Главные администраторы доходов федерального бюджета, не являющиеся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, Центральным банком Российской Федерации, и главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, не являющиеся федеральными органами исполнительной власти

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, Центральным банком Российской Федерации, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году:

1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне уплаченного или излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов;

3) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата (зачета) сумм излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанных вывозных таможенных пошлин, таможенных сборов, с применением отдельного кода подвида доходов;

4) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата (зачета) сумм излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета сумм, перечисляемых в федеральный бюджет после распределения ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных на территории Российской Федерации, с применением отдельного кода подвида доходов;

5) авансовые платежи в счет будущих таможенных платежей и денежные залоги в обеспечение уплаты таможенных платежей, поступившие на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в полном объеме подлежат зачислению в доход федерального бюджета;

6) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

7) возврат излишне уплаченных сумм денежных взысканий (штрафов), поступивших до 1 января 2020 года, осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в который они были зачислены;

8) администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета, которым ведется учет указанной задолженности.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным) учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования), подтверждается распоряжением о совершении казначейского платежа с отметкой соответствующего территориального органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования).

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году территориальные органы Федерального казначейства осуществляют казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), включая остатки средств, предусмотренные частями 13 и 14 настоящей статьи (далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 24225 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

5) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;

6) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на сумму более 600,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей;

7) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 600,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей;

8) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4 и 5 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

9) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 24223 Бюджетного кодекса Российской Федерации, казначейское сопровождение:

1) расчетов по государственным (муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями), субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве), бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);

2) расчетов по государственным (муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями), субсидий юридическим лицам, бюджетных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве), бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, правилами предоставления которых предусмотрены условия об осуществлении Федеральным казначейством казначейского сопровождения указанных средств, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);

3) расчетов по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на сумму более 600,0 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей;

4) средств, определенных федеральным законом, актом Правительства Российской Федерации;

5) иных средств, определенных с учетом положений, установленных статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с обращением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации).

4. Установить, что при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа:

1) государственные заказчики по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа, главные распорядители средств федерального бюджета, предоставляющие субсидии (бюджетные инвестиции) в рамках государственного оборонного заказа, обязаны уведомлять до заключения государственного контракта, соглашения (договора) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций) головного исполнителя, получателя субсидии (бюджетных инвестиций) о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета;

2) головной исполнитель, получатель субсидии (бюджетных инвестиций), исполнитель по контракту (договору), заключаемому в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обязаны:

уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета;

представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе).

5. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в условия государственного контракта, соглашения (договора) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций), контракта (договора), заключаемых в рамках выполнения государственного оборонного заказа, включаются положения, содержащиеся в абзацах втором и третьем пункта 2 части 4 настоящей статьи.

6. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются в соответствии с подпунктом 4 статьи 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации на средства, предоставляемые из федерального бюджета организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах.

7. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц с применением казначейского обеспечения обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 24222 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в отношении:

1) субсидий, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, определенных правовыми актами главных распорядителей средств федерального бюджета, осуществляющих как получатели средств федерального бюджета предоставление указанных субсидий (за исключением субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской Федерации), а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов государственной власти, Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, в размере, не превышающем сумм авансовых платежей по государственным контрактам, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год;

3) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

8. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, указанных в пунктах 1 - 3 части 7 настоящей статьи, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

9. Правительство Российской Федерации устанавливает случаи и порядок применения казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

10. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 24223 Бюджетного кодекса Российской Федерации, казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете, действовавшими до дня вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2021 года N 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 24217 Бюджетного кодекса Российской Федерации", до полного исполнения государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций).

11. Установить, что при осуществлении казначейского сопровождения средств при открытии лицевых счетов участникам казначейского сопровождения и осуществлении операций на указанных лицевых счетах положения статьи 24213-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации распространяются на получателей бюджетных средств, до которых доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление средств, указанных в пунктах 1 и 2 части 2, пунктах 1, 2, 4 и 5 части 3 настоящей статьи, а также на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями средств, указанных в пунктах 3 и 4 части 2, пунктах 1, 2, 4 и 5 части 3 настоящей статьи.

12. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения целевых средств, средств, получаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется банковское сопровождение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, включающем порядок взаимодействия между банком, осуществляющим банковское сопровождение, и территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим казначейское сопровождение.

13. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 14 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

14. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из федерального бюджета средства, указанные в части 13 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2022 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Российской Федерации порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Федеральным законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2022 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

15. Главные распорядители средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 13 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

16. При отсутствии решений, указанных в частях 14 и 15 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2022 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции, а также по решению Правительства Российской Федерации средств, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах) и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 14 и 15 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

17. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 16 настоящей статьи, территориальные органы Федерального казначейства перечисляют в доходы федерального бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 880 387 181,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 972 055 164,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 030 720 462,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9 и 10 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 11, 12 (секретно) и 13 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 14 и 15 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 16 и 17 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

6. Утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 19 и 20 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 21 и 22 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 23, 24 (секретно), 25 (совершенно секретно), 26 и 40 к настоящему Федеральному закону.

10. В 2022 году взносы субъектам международного права на финансовое обеспечение деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств, осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в объемах, определяемых решением Правительства Российской Федерации.

11. Установить, что иные межбюджетные трансферты (до 2023 года включительно) и субсидии (с 2024 года) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты резидентами индустриального парка или промышленного технопарка налогов, сборов и таможенных пошлин, учитываемых при расчете объема указанных иных межбюджетных трансфертов и субсидий в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в 2022 году в объеме до 11 316 055,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме до 6 329 678,0 тыс. рублей, в 2024 году в объеме до 1 013 918,0 тыс. рублей.

12. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в 2022 году в объеме до 329 094,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме до 329 094,0 тыс. рублей и в 2024 году в объеме до 329 094,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

13. Установить, что бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 50 417 394,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 54 382 178,6 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 58 717 154,6 тыс. рублей предоставляются на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" в части расходов на сельское хозяйство в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

14. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, составляет:

1) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, планируемым за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета, - в 2022 году 33 597 650,4 тыс. рублей, в 2023 году 17 078 866,9 тыс. рублей, в 2024 году 16 728 751,1 тыс. рублей;

2) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, планируемым за счет расходов федерального бюджета, - в 2022 году 11 642 222,2 тыс. рублей, в 2023 году 8 412 991,5 тыс. рублей, в 2024 году 4 582 222,2 тыс. рублей;

3) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, планируемым за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета, - в 2022 году 80,8 млн. долларов США, в 2023 году 39,7 млн. долларов США, в 2024 году 50,8 млн. долларов США.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений

1. Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за исключением решений, принимаемых в связи с наделением федеральных органов исполнительной власти (федеральных казенных учреждений) федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функциями (полномочиями), ранее не осуществляемыми федеральными органами исполнительной власти (федеральными казенными учреждениями).

2. Установить, что финансовое обеспечение судов в 2022 году осуществляется исходя из штатной численности:

1) судей федеральных судов общей юрисдикции в количестве 25 433 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 68 616 единиц;

2) судей федеральных арбитражных судов в количестве 4 493 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 12 204 единиц;

3) работников аппарата Конституционного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 322 единиц;

4) работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 1 392 единиц;

5) работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 6 615 единиц, в том числе работников центрального аппарата в количестве 522 единиц;

6) персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, определяемой Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах ассигнований на оплату труда для судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации.

3. Установить, что в 2022 году из бюджетов субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции.

4. Установить, что в 2022 году из бюджета Тюменской области может быть предоставлена субсидия федеральному бюджету в целях софинансирования исполнения расходного обязательства Российской Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности в соответствии со статьей 1381 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить в 2022 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 311 044,5 рубля.

2. Установить, что с 1 января 2022 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, составляет 1,04.

3. Установить, что с 1 января 2022 года размер индексации пособий, предусмотренных Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)", пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2022 года размер индексации компенсации и с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года N 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей", составляет 1,04.

4. Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, детей - 12 274 рубля.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 27 и 28 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что отдельные расходы федерального бюджета, в том числе на предоставление отдельных субсидий юридическим лицам и отдельных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 29 (секретно) к настоящему Федеральному закону осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах поступления доходов федерального бюджета согласно приложению 30 (секретно) к настоящему Федеральному закону в 2022 году в объеме до 517 383 506,9 тыс. рублей, в 2023 году в объеме до 544 926 871,4 тыс. рублей и в 2024 году в объеме до 554 873 956,1 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 31 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 32 к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 33 к настоящему Федеральному закону.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного округа), Ненецкого автономного округа, Тюменской области (без автономных округов), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2022 году Министерство финансов Российской Федерации вправе предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2022 года, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 3 процента годовых.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Программа предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов

1. Утвердить Программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 34 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты предоставляются при условии исполнения иностранными заемщиками ранее принятых обязательств по обслуживанию и погашению государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, заключенными начиная с 1 января 2003 года.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 35 к настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2022 году по согласованию с Центральным банком Российской Федерации принять решение о направлении средств федерального бюджета Центральному банку Российской Федерации в оплату выкупленных в 2021 году и в первый рабочий день 2022 года учреждениями Центрального банка Российской Федерации облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 2 462 812 986,6 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 2 492 812 986,6 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 2 522 812 986,6 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 36 к настоящему Федеральному закону.

Статья 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации, государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте

1. Утвердить Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 37 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте на 1 января 2023 года в сумме 26,8 млрд. долларов США, или 22,1 млрд. евро, на 1 января 2024 года в сумме 27,8 млрд. долларов США, или 22,9 млрд. евро, и на 1 января 2025 года в сумме 29,0 млрд. долларов США, или 23,6 млрд. евро.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 38 к настоящему Федеральному закону.

4. Правительство Российской Федерации в 2022 году в пределах сумм, определенных Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, вправе предоставить Министерству финансов Российской Федерации право принятия решений о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, предусмотренных пунктами 1 и 2 раздела 1 приложения 38 к настоящему Федеральному закону, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 150 000,0 тыс. долларов США по каждой государственной гарантии Российской Федерации.

Статья 15. Компенсационные выплаты по сбережениям граждан

1. Направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в наличии у владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", средства в 2022 году в сумме 2 959 900,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 802 900,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2 660 900,0 тыс. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации.

2. В 2022 году гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.

3. Наследникам, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи категориям граждан Российской Федерации, выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов (взносов) осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов (взносов). При этом размер компенсационных выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей.

4. В случае смерти в 2001 - 2022 годах владельца вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года или лица, застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере и на условиях, которые определены частями 5-7 статьи 117 Федерального закона от 19 декабря 2006 года N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".

5. По вкладам (взносам) граждан Российской Федерации, по которым ранее были произведены начисления и выплата компенсации в трехкратном (двукратном) размере остатка вкладов (взносов), предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей, повторная выплата указанных компенсаций не осуществляется.

6. Выкуп через Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года и которые не погашены в предыдущие годы, осуществляется по желанию их владельцев - граждан Российской Федерации на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год". Утраченные Государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, размещенные на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, выкупу не подлежат.

7. Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам (взносам) в соответствии с настоящей статьей определяется Правительством Российской Федерации.

8. Министерству финансов Российской Федерации продолжить погашение задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, на условиях, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992 года N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР", за счет средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 16. Особенности списания в 2022 году отдельных видов задолженности перед федеральным бюджетом

1. Задолженность субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц и физических лиц по уплате пеней, штрафов и процентов, начисленных на основании договора (сделки) и (или) положений гражданского или бюджетного законодательства Российской Федерации за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед Российской Федерацией и (или) пользование чужими денежными средствами, подлежит списанию (прощению) в случае полного исполнения других обязательств должника по уплате денежных средств, определенных соответствующим договором (сделкой), возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Задолженность открытого акционерного общества "Росагроснаб" (далее - лизинговая компания) по возврату средств федерального бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, уменьшена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) сублизинговых компаний, лизингополучателей и поставщиков (продавцов) предметов лизинга, покупателей и поставщиков (продавцов) запасных частей и другой машиностроительной продукции, приобретенной за счет средств лизингового фонда, а также кредитных организаций (банков), уполномоченных на проведение операций с использованием средств лизингового фонда, по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения о списании 100 процентов задолженности стран - дебиторов Российской Федерации, завершивших свое участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

4. (Секретно).

5. (Секретно).

6. (Секретно).

7. (Секретно).

8. (Секретно).

Статья 17. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 39 к настоящему Федеральному закону.

2. Реализация драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2022 году на сумму до 10 000 000,0 тыс. рублей, в 2023 году на сумму до 3 000 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на сумму до 2 500 000,0 тыс. рублей.

3. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2022 году на сумму до 44 400 000,0 тыс. рублей, в 2023 году на сумму до 38 900 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на сумму до 38 900 000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 1 060 144 101,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 771 917 209,2 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 1 451 602 506,3 тыс. рублей;

2) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 181 329 512,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 239 751 147,4 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 25 977 484,9 тыс. рублей;

3) на погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 9 553 488,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 8 194 165,1 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 9 589 475,4 тыс. рублей.

Статья 18. Организации, выполняющие в 2022 году функции агентов Правительства Российской Федерации

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" является агентом Правительства Российской Федерации по осуществлению следующих выплат (в случае, если данные выплаты не осуществляются через организации федеральной почтовой связи):

1) компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий;

2) ежемесячных пособий детям военнослужащих, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом на территории Северо- Кавказского региона и погибших (пропавших без вести) при выполнении обязанностей военной службы по призыву;

3) компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

4) пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы;

5) пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций;

6) единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты (защищаемое лицо), а также членам семьи погибшего (умершего) защищаемого лица и лицам, находившимся на его иждивении, в случае его гибели (смерти) в связи с участием в уголовном судопроизводстве.

2. Функции агента Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с соглашениями, заключенными между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и федеральными органами исполнительной власти, являющимися в соответствии с настоящим Федеральным законом главными распорядителями указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных ассигнований. За выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по осуществлению указанных в части 1 настоящей статьи выплат Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" выплачивается вознаграждение, размер которого не должен превышать 0,5 процента суммы произведенных выплат.

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" или иные банки, определенные Правительством Российской Федерации и соответствующие критериям, установленным частью второй статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", являются агентами Правительства Российской Федерации по осуществлению на территории Российской Федерации выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с указанным Законом Российской Федерации, а также лицам, проходившим службу в таможенных органах, органах и организациях прокуратуры, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, и членам их семей.

4. Функции агентов Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" или иными банками, указанными в части 3 настоящей статьи, в соответствии с соглашениями, заключенными между указанными банками и федеральными органами исполнительной власти или федеральными государственными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение указанных в части 3 настоящей статьи лиц. Такие соглашения могут содержать положения об оказании указанными банками на платной основе дополнительных услуг, перечень этих услуг и размер вознаграждения, который не должен превышать 0,4 процента суммы пенсионных выплат.

5. По поручению Правительства Российской Федерации функции агентов Правительства Российской Федерации, в том числе по представлению интересов Российской Федерации в судах, могут выполнять следующие организации:

1) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам обеспечения возврата (погашения) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе по вопросам ведения аналитического учета задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

2) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам предоставления государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения, администрирования и исполнения предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, в том числе по вопросам ведения аналитического учета предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, обязательств принципалов и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации, анализа финансового состояния указанных лиц;

3) Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам обеспечения исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Российской Федерацией;

4) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - по вопросам учета, обслуживания и погашения (использования) государственного внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации (включая внутренний валютный долг бывшего СССР) и государственных кредитов, предоставленных бывшим СССР и Российской Федерацией иностранным заемщикам, а также по вопросам мониторинга проектов, реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций, и содействия в реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества;

5) финансовые организации, отобранные в установленном порядке, - по вопросам размещения и выкупа государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - по вопросам хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и перехода прав на ценные бумаги, собственником которых является Российская Федерация.

6. За выполнение функций агентов Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, в 2022 году выплачивается вознаграждение в общей сумме до 1 362 511,6 тыс. рублей.

Объем вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации или уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации в пределах указанной суммы.

7. Оплата услуг по размещению государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением облигаций, обращение которых на вторичном рынке не предусмотрено, может осуществляться за счет средств, привлеченных в результате размещения в 2022 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, в соответствии с договорами, заключенными с финансовыми организациями, отобранными в установленном порядке, с отражением указанной операции в отчете об исполнении федерального бюджета.

8. За выполнение в 2022 году функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта акционерному обществу "Российский экспортный центр" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 150 700,0 тыс. рублей.

Статья 19. Особенности обслуживания в 2022 году Центральным банком Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

1. Установить, что учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации без взимания платы обслуживают банковские счета в иностранной валюте, открытые:

1) Федеральному казначейству и его территориальным органам;

2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. Установить, что Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) обслуживают единый казначейский счет в иностранной валюте, счета Федерального казначейства в иностранных валютах, открытые ему для проведения валютных операций со средствами федерального бюджета, а также банковские счета Федерального казначейства, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств в иностранной валюте и осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, определенных статьей 2428 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.

3. Установить, что при наличии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях счетов ликвидированных федеральных казенных учреждений, федеральных бюджетных учреждений, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) для учета операций со средствами, поступающими в их временное распоряжение, казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений) и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных учреждений), органов управления государственными внебюджетными фондами для учета средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов для учета средств, поступающих в их временное распоряжение, которые не были ими закрыты, соответствующие учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации осуществляют закрытие данных счетов и перечисляют на основании своих распоряжений остатки денежных средств с этих счетов в доход соответствующего бюджета.

Статья 20. Особенности исполнения в 2022 году бюджета города Байконура

1. Налоговые льготы на территории города Байконура предоставляются по решению главы администрации города Байконура на основании полномочий, предоставленных ему в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.

2. Льготы на территории города Байконура не предоставляются по федеральным налогам, в том числе предусмотренным специальными налоговыми режимами, сборам и таможенным пошлинам.

3. Налоговые льготы, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при одновременном соблюдении ими следующих условий:

1) наличия расположенных на территории города Байконура (включая космодром Байконур) помещений, имущественных, производственных или других комплексов, необходимых для производства товаров (работ, услуг);

2) реализации продукции (работ, услуг) на территории города Байконура (включая космодром Байконур).

4. С учетом особого режима безопасного функционирования объектов и организаций, а также проживания граждан на территории города Байконура запрещается государственная регистрация на его территории юридических лиц, являющихся налогоплательщиками, но не осуществляющих свою деятельность на территории города Байконура.

5. Органами государственного финансового контроля Российской Федерации проводятся ревизии и проверки исполнения бюджета города Байконура.

Статья 21. Особенности исполнения федерального бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона:

1) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 560 984,6 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 9 660 939,4 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 9 780 538,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами, реализацию иных мероприятий в рамках международного сотрудничества по решениям Правительства Российской Федерации;

2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 31 894 822,6 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 36 625 166,1 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 27 121 196,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в том числе на компенсационные выплаты работникам федеральных государственных органов при реорганизации, упразднении, сокращении предельной численности работников, изменении структуры федеральных государственных органов в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

3) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 185 148 331,4 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 292 998 601,6 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 304 718 545,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, в том числе на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих;

4) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 281 227,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 289 720,1 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 296 686,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в целях реализации решений Президента Российской Федерации о назначении сенаторов Российской Федерации в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации на основании предложений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

5) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 164 139,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 3 043 760,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 3 278 457,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку, ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, единовременного пособия в связи со смертью судьи или вступлением в законную силу решения суда об объявлении судьи умершим семье судьи, ежемесячного возмещения в связи с гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

6) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека;

7) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 10 384 121,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 6 708 091,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 40,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа, включая оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе в целях социально-экономического развития Сахалинской области, в размере до 50 процентов объема поступлений от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" по нормативу 50 процентов с учетом предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа";

8) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 69 903 092,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 12 (секретно), 15 (секретно) и 17 (секретно) к настоящему Федеральному закону, на 2023 год в объеме 101 240 533,9 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 12 (секретно), 15 (секретно) и 17 (секретно) к настоящему Федеральному закону и на 2024 год в объеме 145 431 264,1 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 12 (секретно), 15 (секретно) и 17 (секретно) к настоящему Федеральному закону, предусмотренных по подразделу "Государственный материальный резерв" раздела "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона", подразделам "Органы безопасности" и "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса, а также по формированию государственного материального резерва;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, на выполнение обязательств, принятых по договорам при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также на проведение мероприятий, связанных с восполнением продукции военного назначения, поставленной из наличия при осуществлении военно-технического сотрудничества, на расходы Министерства обороны Российской Федерации, связанные с проведением паспортизации объектов Министерства обороны Российской Федерации, выполнением работ по развитию и пополнению информационных ресурсов Министерства обороны Российской Федерации "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацией прав собственности и оформлением правоустанавливающих документов, обеспечением выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований Российской Федерации на территориях иностранных государств, на 2022 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и подведомственных им получателей средств федерального бюджета, от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти и оказания услуг (выполнения работ) при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности, а также средств от оказания услуг (выполнения работ) на основании договоров гражданско-правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением доходов федерального бюджета, полученных от поступления денежных средств согласно установленной Правительством Российской Федерации норме отчисления денежных средств на содержание военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и органов их контроля в размере 1,95 процента стоимости вооружения, военной техники, военно-технического и иного имущества, поставляемого вне государственного оборонного заказа), и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему получателей средств федерального бюджета (за исключением доходов от передачи в аренду продукции военного назначения при осуществлении военно-технического сотрудничества, превышающих объемы расходов по контрактам, связанным с выполнением обязательств по передаче в аренду продукции военного назначения);

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, на осуществление расходов, связанных с содержанием военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и органов их контроля, в размере 48,7 процента от объема поступивших доходов, но в пределах 11 129 582,0 тыс. рублей в 2022 году, 11 574 765,4 тыс. рублей в 2023 году, 12 037 756,0 тыс. рублей в 2024 году в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от поступления денежных средств согласно установленной Правительством Российской Федерации норме отчисления денежных средств на содержание военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и органов их контроля в размере 1,95 процента стоимости вооружения, военной техники, военно-технического и иного имущества, поставляемого вне государственного оборонного заказа;

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение выполнения функций Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2022 год в объеме 190 736,4 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 185 831,7 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 186 695,0 тыс. рублей по решению Правительства Российской Федерации и в целях, определяемых Правительством Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от осуществления федеральными казенными учреждениями Министерства внутренних дел Российской Федерации приносящей доходы деятельности, от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

12) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной службы охраны Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы охраны Российской Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование;

13) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 7 300 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на расходы Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", связанные с реализацией мероприятий по развитию космической деятельности, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от использования ракетно-космической техники, созданной за счет средств федерального бюджета, для оказания транспортных услуг по запуску и возвращению иностранных космонавтов (астронавтов) для целей Международной космической станции;

14) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 8 257 338,2 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 8 681 735,1 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 8 353 709,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, на основании решений Правительства Российской Федерации;

15) бюджетных ассигнований на 2023 год в объеме 5 100 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 10 200 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", а также строительства гидротехнических сооружений и проведение дноуглубительных работ на мысе Наглейнын в целях реализации комплексного плана реализации инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации;

16) бюджетных ассигнований на 2024 год в объеме 16 141 878,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика", на финансовое обеспечение мероприятий транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации;

17) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 45 997 294,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 54 656 207,6 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 82 392 396,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение дорожной деятельности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

18) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

19) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 4 617 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 4 617 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 4 617 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на предоставление имущественных взносов Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", вкладов в уставные капиталы акционерного общества "Российский экспортный центр" и акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в соответствии с принятыми в случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации об утвержденном размере уставного капитала указанных юридических лиц;

20) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 59 738 965,6 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 89 778 306,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, по решениям Правительства Российской Федерации;

21) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 37 540 622,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 42 032 369,4 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 38 163 571,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на осуществление мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на основании утвержденных паспортов федеральных проектов, соответствующих указанным инициативам;

22) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 9 843 741,1 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 24 188 669,4 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 18 568 674,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по решениям Правительства Российской Федерации;

23) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 13 315 798,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 27 790 129,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 25 198 039,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национального проекта "Экология" по решениям проектного комитета по национальному проекту "Экология";

24) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 6 639 890,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 6 752 737,4 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 6 239 467,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства", включая национальный проект "Экология", на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации;

25) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 92 363,7 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 234 526,5 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 234 526,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на выполнение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих; на выполнение государственных заданий на оказание образовательными организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации и (или) отдельные федеральные государственные органы, государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих; на осуществление обучения федеральных государственных гражданских служащих на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование гражданского служащего в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

26) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 3 182 065,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 3 182 064,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дошкольное образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на реализацию комплекса мер по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Крым и Забайкальском крае;

27) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 427 184,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

28) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 771 570,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

29) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 891 900,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 891 900,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 891 900,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение содержания обучающихся в специализированных учебно-научных центрах и реализации в них образовательных программ основного общего и среднего общего образования в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

30) бюджетных ассигнований на 2024 год в объеме 1 850 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, на создание модельных муниципальных библиотек и виртуальных концертных залов в рамках национального проекта "Культура" по решениям Правительства Российской Федерации;

31) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

32) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 386 800,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по адаптации и оснащению оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги;

33) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по оказанию финансовой помощи субъектам международного права по решениям Правительства Российской Федерации;

34) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 2 300 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 5 100 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 9 100 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа и инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов на территории Республики Тыва по решениям Правительства Российской Федерации;

35) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 23 790 393,8 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 45 408 176,4 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 55 381 558,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на основании отдельных решений Правительства Российский Федерации;

36) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 668 240,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 665 901,8 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 337 768,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере химической и биологической безопасности Российской Федерации;

37) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 66 880 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 66 880 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 66 880 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в субъектах Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

38) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 970 920,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 970 920,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 970 920,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на использование государственных символов Российской Федерации в общеобразовательных организациях;

39) бюджетных ассигнований на 2023 год в объеме 2 600 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 2 600 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга";

40) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме до 328 667,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий долгосрочной программы содействия занятости молодежи по решениям Правительства Российской Федерации;

41) бюджетных ассигнований на 2022 - 2024 годы в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей ежегодно, предусмотренных по подразделу "Жилищное хозяйство" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с капитальным ремонтом общежитий образовательных организаций высшего образования, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

42) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 400 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Массовый спорт" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на сельских территориях;

43) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме до 9 151 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Пенсионное обеспечение" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, а также осуществления региональной социальной доплаты к пенсии.

2. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе в 2022 году принимать решения о выпуске материальных ценностей государственного материального резерва, хранящихся в организациях, входящих в систему государственного материального резерва, в целях освежения запасов государственного материального резерва по истечении установленного срока их хранения без одновременной поставки и закладки в государственный материальный резерв равного количества аналогичных материальных ценностей с восполнением в последующие годы.

3. Установить, что в 2022 году в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский Фонд Прямых Инвестиций", ниже 30 000 000,0 тыс. рублей Правительство Российской Федерации вправе принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов.

4. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 10 836 296,2 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов.

5. Установить, что в 2022 году открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал указанного открытого акционерного общества, осуществленных в соответствии с приложением 19 к Федеральному закону от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в размере до 64 135,6 тыс. рублей и в соответствии с частью 6 статьи 21 и приложением 33 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в размере до 4 820,8 тыс. рублей на реализацию проекта "Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск", в целях реализации проекта "Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги".

6. Установить, что в 2022 году:

1) при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете услуги клиринговой организации, центрального депозитария, центрального контрагента и биржи оказываются Федеральному казначейству на безвозмездной основе;

2) при совершении операций с использованием электронного сертификата в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" услуги операционного центра и платежного клирингового центра платежной системы "Мир" оказываются Федеральному казначейству на безвозмездной основе;

3) при осуществлении перевода денежных средств по единому казначейскому счету с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России услуги операционного центра и платежного клирингового центра внешней платежной системы оказываются Федеральному казначейству на безвозмездной основе.

7. Установить, что в 2022 году бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в объеме 2 500 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, за плату, направляются на указанные цели в пределах поступления доходов федерального бюджета от платы за предоставление указанным учреждением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

8. Установить, что в 2022 году акционерное общество "ВЭБ.ДВ" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в уставный капитал) акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", источником финансового обеспечения которой являлся имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", предоставленный из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом от 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в размере до 15 000 000,0 тыс. рублей.

9. (Совершенно секретно).

10. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации Федеральное казначейство по согласованию с федеральными органами государственной власти, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя отдельных федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, осуществляет полномочия таких учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бухгалтерского учета, включая составление и представление бухгалтерской отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы.

11. Установить, что в 2022 году межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями о внесении в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в части распределения бюджетных ассигнований, указанных в пункте 43 части 1 настоящей статьи, распределяются между субъектами Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и на указанные межбюджетные трансферты не распространяются требования абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев пятого и шестого пункта 3, абзацев первого и второго пункта 4 и пункта 41 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации акционерное общество "Янтарьэнерго" вправе использовать средства неиспользованного взноса в его уставный капитал, направленного ему публичным акционерным обществом "Российские сети" за счет средств взноса, предусмотренного приложениями 7 и 19 к Федеральному закону от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, и средства неиспользованного взноса в его уставный капитал, направленного ему публичным акционерным обществом "Российские сети" за счет средств взноса, предусмотренного приложениями 9 и 33 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в целях финансирования объектов энергетической инфраструктуры, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, в размере 191 867,5 тыс. рублей и средств, полученных от их размещения на депозитах и банковских счетах, в размере 30 925,6 тыс. рублей, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

13. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" вправе использовать средства неиспользованного взноса в его уставный капитал, направленного ему открытым акционерным обществом "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" за счет средств взноса, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", пунктом 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в целях реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге, в размере 563 658,0 тыс. рублей и средств, полученных от их размещения на депозитах и банковских счетах, в размере 700 104,1 тыс. рублей, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

14. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" вправе использовать средства неиспользованного взноса в его уставный капитал, направленного ему публичным акционерным обществом "Российские сети" за счет средств взноса, предусмотренного приложениями 7 и 19 к Федеральному закону от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, в размере 91 210,1 тыс. рублей и средств, полученных от их размещения на депозитах и банковских счетах, в размере 14 277,7 тыс. рублей, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

15. Установить, что в 2022 году по решению Правительства Российской Федерации публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" за счет средств взноса, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 2 декабря 2009 года N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в целях создания и увеличения мощностей и повышения надежности функционирования объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, в размере 141 876,1 тыс. рублей и средств, полученных от их размещения на депозитах и банковских счетах, в размере 2 184,7 тыс. рублей, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

16. Установить, что в 2022 году публичное акционерное общество "Российские сети" вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Российские сети" за счет средств взноса, предусмотренного приложениями 9 и 33 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 года N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в целях финансирования объектов энергетической инфраструктуры, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, в размере 141 549,7 тыс. рублей, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

17. Установить, что в 2022 году публичное акционерное общество "Российские сети" вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" за счет средств взноса, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 13 декабря 2010 года N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", пунктом 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в целях реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге, в размере 1 288,4 тыс. рублей, полученных от размещения средств бюджетных инвестиций на депозитах и банковских счетах, на осуществление взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Россети Северный Кавказ" в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, принадлежащие на праве собственности публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ", направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

18. Установить, что в 2022 году межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в части распределения бюджетных ассигнований, указанных в пунктах 26, 37, 41 и 42 части 1 настоящей статьи, и субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при закупке оборудования для создания "умных" спортивных площадок, распределяются между субъектами Российской Федерации правовыми актами Правительства Российской Федерации и на них не распространяются положения абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев пятого и шестого пункта 3, абзацев первого и второго пункта 4 и пункта 41 статьи 132, пунктов 11 и 12 статьи 1321 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru