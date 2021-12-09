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09.12.2021 04:46
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, сколько на самом деле можно есть яиц в неделю

Текст: Оксана Грибанова

Один из самых популярных продуктов в рационе россиян - куриные яйца - на самом деле можно есть достаточно часто, но с условием. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог Анна Кореневич.

Фото: iStock
Кардиолог назвала два важных жирных продукта на каждый день

Врач объяснила, что яйца относятся к категории продуктов, которые рекомендуется есть не чаще двух-трех раз в неделю. "Это касается любых яиц. Допускается два яйца с желтками в неделю. Белки же можно есть в абсолютно любом количестве. Ограничение касается только желтков", - подчеркнула врач.

Также среди продуктов, которые лучше есть не чаще двух-трех раз в неделю в разумных количествах, кардиолог выделила твердые сыры, любые морепродукты, пасту из твердых сортов пшеницы (время варки - не менее десяти минут) и красное мясо - свинину, говядину, нежирную баранину. "Сорт мяса не имеет никакого значения, так как содержание жиров в них приблизительно одинаковое. Главное, срезать видимый жир перед приготовлением", - уточнила Кореневич.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал лучшие варианты приготовления яиц и вариант завтрака, от которого лучше отказаться или же максимально ограничить. К первым относятся яйца-пашот с зеленью и омлет с овощами. Нездоровым завтраком, с точки зрения влияния на организм, является любая колбаса, обжаренная с яйцом.

Отмечается, что при планировании рациона необходимо проконсультироваться с врачом.

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