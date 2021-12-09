Карты "Мир" принимают в 14 странах мира

Сейчас картами платежной системы "Мир" можно пользоваться уже в 14 странах, рассказал начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков.

По словам Барышкова, в 2021 году география сети платежной системы "Мир" расширялась и сейчас прием обеспечен в 14 зарубежных странах, включая все государства ЕАЭС. В России уже занято свыше четверти рынка.

"На сегодняшний день эмиссия - около 109 миллионов карт, доля рынка по объему платежей - более 25%, по эмиссии - более 32%", - цитирует выступление Барышкова РИА Новости.

О начале эмиссии карт платежной системы "Мир" было объявлено шесть лет назад. Первой страной, где начали обслуживать карты "Мир", стала Белоруссия в 2018 году. Недавно началась подготовка к организации приема карт платежной системы на территории Таиланда.