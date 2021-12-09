Lada "Эльф": конструкция спортивного авто, дизайн - для молодежи и бабушек

АвтоВАЗ продолжает виртуальную экскурсию по своему музею, в котором представлены уникальные концепты. Один из таких - электрический открытый миниавтомобиль "Эльф", который Волжский автозавод не планировал ставить на свой конвейер.

Дело не в том, что "Эльф" был каким-то упражнением для молодой дизайнерской когорты и "одноразовым" проектом: автомобиль изначально разрабатывался для конверсионных предприятий, которые в постперестроечное время находились в трудном положении и страдали от дефицита заказов. Это обуславливало и конструктив машины: база серийного авто ("Ока"), в которую входят основание, подвески, лонжероны, пространственный каркас и навесные панели из пластика. Пластик выгоден для мелкосерийного производства, так как нет необходимости в дорогостоящих оснастке и пресс-форм.

"Мы рассчитывали только на молодого потребителя, мы сами были молоды и хотели сделать авто для молодёжи, а получилось, что и бабушка нравится", - сказал Евгений Лобанов, главный дизайнер АвтоВАЗа 2001-2008 гг., ведущий дизайнер проекта по созданию микроавтомобиля. Также он отметил, что конструктив "Эльфа" очень схож с тем, какой есть у спортивных машин, например, Ferrari, и у микрокаров (Smart).

Первым был "Гном" - версия с закрытым типом кузова, которую выпустили в 1992 году, в 1996-м создан "Эльф" на агрегатах "Оки", а в 1998 году построили электрический прототип.

В производство "Эльф", по словам Лобанова, не пошёл по причине сложной экономической ситуации в стране, которая сложилась на переломе эпох и смене власти.