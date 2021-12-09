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09.12.2021 20:16
Рубрика: Культура

Леонид Юзефович стал лауреатом "Большой книги"

Текст: Наталья Лебедева
В декабре по традиции весь литературный бомонд собирается в самом центре Москвы в Доме Пашкова на главном событии книжного года - награждении лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга". В этот раз роль ведущего взял на себя дух того, кому в этом году исполнилось 200 лет. Общался Федор Михайлович с залом с помощью экрана, на котором писал свои послания и вовремя напоминал зрителям об аплодисментах.

"Это писатели. Они написали хорошие книги", - представил Достоевский финалистов премии. А потом предложил им поискать ответы на вечные вопросы: отчего все лгут, что за дурман носится в воздухе или нравится ли вам Моцарт… О чем же еще поговорить писателю с писателями во время импровизированного спиритического сеанса.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Росгвардеец из Петербурга и писатель Стивен Кинг получили одну премию

Шестнадцатый сезон премии получился почти мистическим и очень неожиданным. Во-первых, потому что весь мир уже второй год живет в состоянии перманентного локдауна и в ожидании конца пандемии. Казалось бы, кому сейчас есть дело до книжек?! Но писатели и издателей так просто не сдаются. И в этом году организаторы премии получили на удивление плотный поток заявок, из которых сложился весь внушительный лонг-лист из 41 книги. Среди которых, что особенно отрадно, было много дебютантов.

Короткий список поучился вроде предсказуемым, но, тут появляется, во-вторых. Посмотрите на имена: Евгений Водолазкин, Майя Кучерская, Михаил Гиголашвили, Марина Степнова, Леонид Юзефович, Наринэ Абгарян, Юрий Буйда… Что не имя, то тяжеловес, лауреат всевозможных премий или автор бестселлера. "Что было делать в этой ситуации Большому жюри, в состав которого входит более ста человек? Как ставить баллы? Авторитеты-то давят. Имена-то громкие", - посетовал обозреватель "РГ", писатель и член жюри Павел Басинский.

Но выбор сделан. Итак, победителем и обладателем солидного денежного приза в три миллиона рублей стал Леонид Юзефович с романом "Филэллин".

"Мне как-то и сказать нечего", - признался писатель и пообещал часть своей премии отдать на консервацию оставшихся поселений в Якутии, о которых он писал в другом своем романе, за который он тоже получил "Большую книгу" - "Зимняя дорога".

Еще не зная об окончательных результатах премии, Павел назвал своего фаворита - Майю Кучерскую, десять лет писавшую книгу о Николае Лескове, которая стала первой полной биографией "прозеванного гения". И не ошибся. Заслуженное второе место у Майи Кучерской и ее большого труда "Лесков: Прозеванный гений".

Майя вспомнила, как однажды Лесков гостил у Льва Николаевича. Они прекрасно провели время, и закончилось все тем, что Толстой лично поехал провожать своего гостя.

Фото: ТАСС
10 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Николая Некрасова

"В этих проводах не было особого смысла. Это просто теплые человеческие отношения… Это я к тому, что ни одна книга не может появиться на свет, если она не будет никому нужна кроме автора", - сказала Кучерская и искренне поблагодарила всех, кому нужны ее книги - родных, издателей, редакторов и тысячи невидимых читателей.

Обладателем третьей премии стал Виктор Ремизов за роман "Вечная мерзлота".

Спецприз за вклад литературу получил Государственный литературный музей им. В.И. Даля. Награду получил директор Музея, именно так с большой буквы, Дмитрий Бак.

Он напомнил, что Гослитмузей нацелен не только в прошлое, но и в настоящее. "У нас есть проект, посвященный литературе XXI века. И я уверен, что все лауреаты "Большой книги" достойны того, чтобы о них узнали больше", - отметил Бак.

Премию "Литблог" для лучших книжных блогеров, пишущих о современной русской литературе получил Иван Родионов за его путеводитель по литературе для продолжающих "сЧетчик". Члены жюри оценили его выверенный слог и отчетливую литературную позицию.

"Я из города Камышин, почти разночинец. И если верить конспирологической логике, что дают только своим, меня здесь быть не должно быть. Но я здесь", - поблагодарил он за высокую награду.

Кстати

Читатели тоже выбрали свою "Большую книгу". Лидером народного голосования стала книга Наринэ Абгарян "Симон". Серебро у романа Алексея Поляринова "Риф". Третью строчку занял "Сад" Марины Степновой. В этот раз мнения читателей и профессионального жюри не совпали.

Культура Литература Премия "Большая книга" РГ-Фото

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