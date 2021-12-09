Майнинг стал опасен для регионов с низкими тарифами на электроэнергию

Майнеров - предпринимателей, занимающихся добычей криптовалют, привлекают регионы с низкими тарифами на электроэнергию, поскольку они оплачивают свою деятельность по расценкам для населения, сообщили в Минэнерго "Российской газете".

Работа майнинговых ферм может привести к резкому росту потребления электроэнергии в этих регионах. Ранее в газете "Известия" вышел материал, в котором говорится, что из-за майнеров потребление электроэнергии может вырасти в 2,5 раза, а в 2021 году на 20%.

Но в Минэнерго уточнили, что потребление электроэнергии на текущий момент выше по отношению к прошлому году на 5,5% (приведённая цифра к температуре - 4,3%), а по отношению к 2019 году на 2,5% (приведённая цифра к температуре - 2,0%).

В России самая дешевая электроэнергия в Иркутской области - 1,23 рублей за кВт*ч. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, за два года потребление электричества здесь выросло в десятки раз. Это связывают с растущей популярностью майнинга. В других регионах тарифы для населения на электроэнергию значительно выше.

Следующими в рейтинге дешевой электроэнергии идут: Хакасия - 2,36 рублей за кВт*ч, Дагестан и Красноярский край - 2,83 рублей за кВт*ч. Самая дорогая электроэнергия на Чукотке - 8,82 рублей за кВт*ч.

Как уже писала "Российская газета", в Минэнерго считают, что майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения.

Существующие нормы не исключают возможности выявления потребления электроэнергии в жилом помещении для осуществления коммерческой деятельности и проведения расчетов с таким потребителем по ценам, установленным для субъектов предпринимательства. Если майнинг получит статус предпринимательства, то за потраченную на это электроэнергию придется платить по бизнес-тарифам, которые выше, чем тарифы для населения.