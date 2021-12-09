МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров Путина и Байдена

"Эти поручения имеют долгосрочную основу. Безусловно, после каждого саммита - будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран - МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - ответила на вопрос Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Детали этих поручений не сообщаются.

По итогам "цифрового саммита" стороны подтвердили, что речь шла, в частности, об Украине, о двусторонних отношениях между РФ и США, о вопросах стратегической стабильности и кибербезопасности, а также о ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Разговор по закрытой линии продолжался около двух часов.