МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров Путина и Байдена

Новости

Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России 09:56
Власти Норвегии и Дании ужесточат карантинные меры на Рождество 09:50
"Леопард" выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2022 году 09:50
В Швеции арестовали граждан Украины из "эскадрона смерти" 09:47
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности 09:14
Тишковец предупредил москвичей о январских морозах 09:01
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 08:46
Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков 08:20
В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 08:15
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе 07:58
Синоптики предупредили о похолодании в Москве до -14 градусов 07:55
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
В Благовещенске установлен новый температурный рекорд 07:25
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии 07:13
Автомобиль въехал в группу дошкольников в Японии 06:33
Опрос: Больше половины родителей переживают из-за ЕГЭ 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 10:30
Рубрика: В мире

МИД РФ прорабатывает поручения по итогам переговоров Путина и Байдена

Текст: Екатерина Забродина
МИД России прорабатывает поручения по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись по видеосвязи 7 декабря. Это подтвердила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире

"Эти поручения имеют долгосрочную основу. Безусловно, после каждого саммита - будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран - МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - ответила на вопрос Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Детали этих поручений не сообщаются.

По итогам "цифрового саммита" стороны подтвердили, что речь шла, в частности, об Украине, о двусторонних отношениях между РФ и США, о вопросах стратегической стабильности и кибербезопасности, а также о ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Разговор по закрытой линии продолжался около двух часов.

В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена