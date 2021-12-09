Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры в Москве

Фото: Министерство энергетики Беларуси.

В Москве прошла рабочая встреча министров энергетики Беларуси и России Виктора Каранкевича и Николая Шульгинова. Участие в переговорах также принял посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики Беларуси.

Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электроэнергии - в частности, рассмотрели ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии.

Помимо того, были обсуждены подходы по реализации союзной программы по созданию объединенного рынка газа и рассмотрены перспективы сотрудничества по формированию общих энергетических рынков в рамках Евразийского экономического союза.