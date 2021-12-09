Модернизированные китайские БТР начали поставлять в Африку

Новые китайские высокозащищенные бронетранспортеры VN2C недавно получили военные Мали. Судя по фотографиям, речь пока идет о шести единицах. Для страны, эксплуатировавшей до этого менее двух десятков устаревших БТР-60ПБ и БТР-70 советского производства, и такое количество можно считать весомым пополнением.

VN2C стали продвигаться корпорацией Norinco несколько лет назад, внешне они напоминают созданный в 90-е годы значительно доработанный Type 92, известный также как ZSL-92. Однако по сравнению с ним конструкторы основательно поработали над защитой, в том числе противоминной. В результате эксперты стали относить этот БТР к популярному в настоящее время классу MRAP.

Разумеется, усиление брони привело к увеличению массы: если Type 92 весит 15300 кг, то улучшенный образец - 19000 кг. Но благодаря 400-сильному двигателю и усиленной подвеске характеристики подвижности даже несколько улучшились - максимальная скорость по шоссе возросла с 85 до 100 км/ч.

Сообщается, что "пополневший" БТР сохранил возможность преодолевать водные преграды вплавь, ускоряясь до 8 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

В качестве основного вооружения используются 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы, смонтированные в одноместной вращающейся башне. Первый имеет запас патронов в количестве 500 штук, второй - 1000 штук. Экипаж - три человека, десант - восемь военнослужащих.

Известно, что кроме сухопутных войск Мали неустановленное число VN2C также эксплуатируется в Народных силах обороны Уганды. Возможно, этому высокозащищенному бронетранспортеру со временем удастся повторить успех Type 92, который служит в армиях почти десятка африканских стран.

Недавно стало известно также о поставках Китаю гусеничных бронетранспортеров Type 89 и бронеавтомобилей CSK131 Mengshi Нигерии.