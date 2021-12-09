Мурашко призвал использовать спад заболеваемости для вакцинации от COVID

Время спада заболеваемости коронавирусом нужно использовать для вакцинации и ревакцинации от него. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Население активно идет на вакцинацию. Хочу обратиться к гражданам, что когда идет спад заболеваемости, а сегодня в Пермском крае есть значительное уменьшение числа заболевших, это не значит, что нужно успокоиться, это значит, что сегодня нужно всем тем, кто не привился, или еще не прошел ревакцинацию, обязательно прийти, спустя шесть месяцев после первичной вакцинации, сделать повторную прививку и защитить себя", - сказал министр во время рабочей поездки в Пермь.

Глава Минздрава подчеркнул, что важно защитить от коронавируса пожилых людей и детей, передает ТАСС. "Риски в том числе и для детей, дети подчас являются риском для людей старшего возраста, поскольку более активно коммуницируют. И мы видим, что в Пермском крае сегодня заболеваемость сместилась в сторону детского и подросткового населения. Поэтому защитить детское население - это наша обязанность", - отметил он.

Михаил Мурашко также напомнил о персональном риске в отношении коронавируса для тех, кто достиг возраста 60 лет. При этом министр уточнил, что в возрасте старше 70 лет женщины болеют в абсолютном количестве чаще.

Ранее врачи объяснили, какая и кому нужна бустерная прививка. Пока эпидемия продолжается, в Минздраве советуют проводить ревакцинацию через шесть месяцев после первичной вакцинации. В нашей стране ревакцинацию проходят все взрослые за исключением имеющих отвод от прививки.