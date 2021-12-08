Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка

С приходом "омикрона" врачи снова стали активно говорить о необходимости ревакцинации - "усиливающая" (бустерная) прививка нужна, чтобы подстегнуть иммунную систему снова активно вырабатывать антитела к коронавирусу, усилить защиту и от штамма "дельта", и от "омикрона". Пока вирусологи разбираются с тем, насколько опасен прилетевший из Африки новый вариант SARS-CoV-2, инфекционисты настаивают: лучше не ждать и "допривиться". Кому, когда и какой вакциной? С этим разбирались эксперты "РГ"-Недели.

Когда делать бустерную прививку?

Иммунный ответ каждого человека на вакцинацию от COVID-19 индивидуален. В среднем, как показало наблюдение за привитыми и переболевшими, срок антительной защиты после прививки или перенесенного COVID-19 составляет полгода, потом уровень антител начинает снижаться, - пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Поэтому с появлением новых вариантов вируса - "дельты", а теперь и "омикрона" - лучше поддерживать высокий уровень антител.

Конечно, есть еще второй эшелон защиты - длительный Т-клеточный иммунитет, так называемые "клетки памяти". Именно поэтому от некоторых инфекций (например, кори) достаточно привиться один раз в детстве - и иммунитет сохраняется на всю жизнь. С коронавирусом так не получается: им заражаются и дважды, и трижды. Хотя длительный иммунитет позволяет уменьшить последствия повторной атаки вируса: привитые в большинстве болеют не тяжело (хотя есть исключения).

Пока эпидемия продолжается, рекомендации Минздрава России такие: бустерную прививку надо провести через шесть месяцев после первичной вакцинации. Раньше, кстати, и не получится - это не позволяет система регистрации, "выбрасывая" данные при попытке ввода. Поэтому торопиться не нужно - чтобы потом не было сложностей с сертификатом.

В дальнейшем, когда эпидситуация, наконец, нормализуется, прививаться от COVID-19 нужно будет раз в год (так же, как от гриппа), объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А как будет действовать новый QR-код?

На прошлой неделе принято решение, уравнявшее по продолжительности действия QR-код вакцинированных и переболевших: теперь и у тех, и у других он действителен в течение года. Так что тут есть некоторое расхождение в рекомендациях: вторая вакцинация через полгода после первой, хотя QR будет действителен целый год. Выходит, бустер проводится исключительно по желанию человека, никаких рычагов давления тут нет.

При этом, как пояснили "РГ" - Неделе в минздраве, после ревакцинации прежний QR-код автоматически заменяется на новый актуальный. Со сроком действия также один год.

Кому нужно делать?

В России ревакцинацию проходят все взрослые за исключением имеющих отвод от прививки. В других странах ситуация различается. Например, в Израиле всеобщую ревакцинацию объявили еще в сентябре, аннулировав green passes, полученные после первой прививки. В большинстве стран, включая США и ЕС, до недавнего времени рекомендовали ревакцинироваться людям из групп риска - пожилым, хроникам с угрозой тяжелого течения COVID-19, медикам. Но с приходом "омикрона" ситуация изменилась: 2 декабря президент США Джо Байден объявил о новом плане борьбы с пандемией, включающем "расширение доступа американцев к бустерным вакцинам". В ЕС также заявили о необходимости сделать бустер через полгода после первичной вакцинации.

Специалисты надеются, что ревакцинация защитит и от "дельты", и от "омикрона"

А в Британии уже принято решение о проведении бустера вообще через три месяца после предыдущей вакцинации.

Что касается нашей страны, "люфт" в полгода между рекомендуемым сроком бустерной прививки и сроком действия QR-кода, полученного после первичной вакцинации, дает возможность человеку самому решить, когда именно делать "усиливающий" укол. Тем более что немало людей переболели COVID-19 бессимптомно или легко, не обращаясь к врачам. В федеральном регистре их нет, и свою ситуацию регулировать они должны сами. Некоторые специалисты, например, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев считают, что если у человека сохраняется высокий титр антител, ему стоит повременить с ревакцинацией.

Какой вакциной делать бустер?

В Роспотребнадзоре "РГ" - Неделе сообщили, что ревакцинироваться "можно любой зарегистрированной в России вакциной". Чаще всего людям, привитым "Спутником V", предлагают "Спутник Лайт" (по сути, это первый компонент полного "Спутника"). Александр Гинцбург не раз представлял данные о том, что такой вариант эффективен. А РФПИ сообщил недавно, что "Спутник Лайт" зарегистрирован для применения в качестве бустера в нескольких странах, включая ОАЭ, причем после всех типов вакцин.

Таким образом, комбинации вакцин могут быть самые разные. На днях в Роспотребнадзоре сообщили, что в регионы отправлена очередная партия "ЭпиВакКороны" - в размере 1,2 миллиона доз. Так что во многих случаях для ревакцинации будет выбор.

По мнению Виталия Зверева, лучше выбирать для ревакцинации не ту вакцину, которой была сделана первичная прививка, а другого типа. Почему это так, "РГ" - Неделе пояснил врач-инфекционист, руководитель медлаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. "Когда прививаешься одной вакциной, а ревакцинируешься другой, получаешь различающиеся антигены, иммунная система тренируется на таком разнообразии, и в итоге получается более разносторонний и, возможно, более сильный иммунный ответ, - считает Поздняков. - Есть достаточно публикаций, что вакцинироваться и ревакцинироваться хорошо, применяя разные типы вакцин. Хотя, конечно, допустимо и одним типом, и нет проблем".

Нужно ли измерять антитела перед ревакцинацией?

В минздраве говорят, что в измерении антител необходимости нет. Тем не менее некоторые специалисты считают, что если их уровень сохраняется высоким (в несколько раз выше референсного значения, который указывается в результатах теста), - с прививкой можно подождать. Иногда перед прививкой рекомендуют сдать ПЦР-тест - чтобы убедиться, что человек не попадает в латентный период инфицирования.

Гинцбург считает, что если при ревакцинации у человека высокий уровень антител, ничего страшного в этом нет. С этим согласен и директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Чумаков. "Привиться лишний раз, без учета уровня антител, не помешает, потому что от этого и количество антител увеличится, и их качество улучшится. То есть антитела смогут защищать не только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов, иммунитет становится более широким. В этом состоит основное достоинство ревакцинации, этой бустерной дозы", - пояснил Чумаков в одном из интервью. "В общем, мой совет, если вы боитесь за свое здоровье, если вы человек преклонного возраста, если у вас какие-то проблемы с иммунитетом, от ревакцинации не отказывайтесь, хуже не будет, - заключил Чумаков. - Если вы померите антитела, а они упали низко, то тогда это тревожный сигнал и стоит поторопиться и привиться еще раз. Если у вас антитела на хорошем уровне, то тогда в этом спешки нет".