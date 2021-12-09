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09.12.2021 19:13
Рубрика: Общество

Мурашко рассказал, как протекает коронавирус при заражении "омикроном"

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оба россиянина, заразившиеся штаммом "омикрон", переносят болезнь в легкой форме, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Там легкое течение", - цитирует Мурашко ТАСС.

О двух зараженных новым штаммом, вернувшихся из ЮАР, стало известно 6 декабря. Пока, по словам министра, это единственные известные случаи "омикрона" на территории России. Сейчас расшифровываются данные о других пассажирах, прилетевших тем же рейсом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма "омикрон". Более 20 человек были госпитализированы из-за ухудшения состояния или получения положительного ПЦР-теста. Пока "омикрон" обнаружен в двух случаях, у четырех человек диагностировали штамм "дельта".

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