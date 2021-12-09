В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек

С подозрением на коронавирус в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма "омикрон". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что 28 пассажиров уже получили статус пациентов. У четверых подтвержден штамм "дельта". При этом, по словам Поповой, официальных случаев "омикрона" в России по-прежнему два. "Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", пока двое, у четырех выявлен штамм "дельта"",- передает слова Поповой РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что российская тактика борьбы с распространение коронавирусной инфекции, в частности, с новым южноафриканским штаммом "омикрон", пока не предполагает закрытие границ. Однако контроль за прибывшими ужесточен.