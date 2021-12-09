"Норма для Нарьян-Мара": Москвичей предупредили о "ненецких" морозах

Температура воздуха в центре Европейской части России в пятницу будет на 8-10 градусов ниже нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столица находится в "холодной части мощнейшего антициклона​"​​. "Это значит, что, помимо сильного вымораживания, наблюдается еще и адвекция воздушных масс с севера и северо-востока. Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике)", - пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что сейчас погода "на 50 дней опережает свое развитие", а в пятницу антициклон приблизится к столице еще сильнее.

"Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара", - сказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, холодные воздушные массы пришли в Европейскую часть страны с Новой Земли.

Ранее в Метеобюро Москвы и области сообщили, что морозная погода продержится до выходных. Уже в субботу потеплеет до минус семи градусов, а к воскресенью температура поднимется до минус пяти градусов.