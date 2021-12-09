Новый Toyota Pruis может стать водородомобилем

Первый и самый массовый автомобиль с гибридной трансмиссией Toyota Prius выпускается на протяжении почти четверти века. Работа над моделью пятого по счету поколения идет полным ходом и, по неофициальным данным, очередной новый Prius представят в конце 2022 года.

Пока Toyota держит в тайне детали проекта нового Prius, ведущее японское издание об автомобилях Best Car попыталось воссоздать его очертания, используя профессиональную интуицию и немного шпионажа.

По заверению издания, главной отличительной особенностью пятого Prius станет оригинальное оформление передней части. В отличие от Prius нынешнего четвертого поколения, фасадная часть которого выполнена так, чтобы в ней читалась принадлежность к семье Toyota, новый образ должен будет выделить Prius из общего ряда, наделить его "собственным лицом". И в дальнейшем, когда стиль будет примерен и на другие высокотехнологичные модели Toyota, Prius станет своеобразным знаменем авангарда Toyota.

Что касается рыночного позиционирования, Prius останется "народным гибридом", тем не менее, Best Car предрекает и открытие новых горизонтов. По утверждению издания, со следующего поколения Prius впервые может быть предложен с силовой установкой, работающей на водороде. Причем в составе системы сжатый газ будет сжигаться в ДВС как бензин, хотя обычно, когда говорят "водородный автомобиль", подразумевают двигатель с топливными ячейками, в котором путем электрохимической реакции водород преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Напомним, четвертое поколение Toyota Prius (XW50) выпускается с 2015 года. В нем используется 1,8-литровая рядная "четверка" 2ZR-FXE (98 л.с.), которой помогает 72-сильный электромотор, подпитываемый блоком аккумуляторов под задними сиденьями. В стандартной конфигурации привод передний, но существует также полноприводная модификация Prius E-Four с отдельным электромотором для задней оси. В России модель официально продавали с 2016 по 2017 год, поставки прекратили из-за низкого спроса.