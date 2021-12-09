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От COVID-19 умер соратник Майлза Дэвиса, джазмен Барри Харрис

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    09.12.2021, 10:28
Текст:   Олег Усков

Очередная утрата для всех ценителей джаза высшей пробы - 8 декабря на 92-м году жизни скончался знаковый бибоп-пианист Барри Дойл Харрис. Про уход легенды сообщает издание npr.

Как уточнено, джазмен умер в медицинском центре в Нью-Джерси после двух недель сражений с коронавирусной инфекцией.

Барри Харрис родился 15 декабря 1929 года в Детройте, и как музыкально одаренный проявил себя уже в четыре года, занимаясь у своей матери - церковной органистки.

С 17 лет выступал в джазовых программах, выиграв приз в любительских шоу в театре Paradise. В середине 50-х играл в Детройте с Майлзом Дэвисом, Сонни Ститом и Максом Роучем. С 1958-го начал преподавать, разработав свою методику освоения джазового фортепиано, руководил джазовым центром. В том же году выпустил первую сольную пластинку.

Как сайдмен переиграл практически со всеми величинами - дискография пианиста крайне внушительна и впечатляюща (семьдесят лет блестящей карьеры как-никак).

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