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09.12.2021 23:25
Рубрика: Власть

Отозвать простую доверенность можно будет через нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Закон упростил порядок отмены доверенностей в простой письменной форме. То есть таких доверенностей, которые не были нотариально оформлены. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс публикует сегодня "РГ".

По закону человек может написать доверенность от руки на любом клочке бумаги. Понятно, что подобная практика опасна, но такое право у человека есть. Теперь, по крайней мере, появится возможность заблокировать подписанный сгоряча "клочок" бумаги.

Фото: iStock
Появились новые способы проверки доверенности

"Принятый закон направлен на обеспечение возможности публикации сведений об отмене доверенностей, не удостоверенных нотариально. Данная мера станет дополнительной защитой граждан, обеспечив возможность достаточно быстро отменить выданную доверенность и довести информацию до широкого круга лиц", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом отменить такую доверенность можно будет и удаленно - через интернет, на портале Федеральной нотариальной палаты. В целом новым законом создается важный задел для безопасного оборота всех доверенностей, в том числе электронных.

Теперь Единая информационная система нотариата становится централизованной базой сведений обо всех отмененных доверенностях. Эксперты напоминают, что несколько лет назад стало возможным отменить буквально за один день нотариальную доверенность. Любой нотариус, к которому обратился доверитель для отмены доверенности, вносит необходимые сведения в ЕИС нотариата, и уже на следующий день эта доверенность юридически считается отмененной. Важную роль новый реестр призван сыграть и в части повышения безопасности оборота юридически значимых документов в цифровом формате, в том числе электронных доверенностей.

Власть Право Гражданское право

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