Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 402-ФЗ "О внесении изменений в статью 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2013, N 19, ст. 2327; 2016, N 27, ст. 4265) следующие изменения:

1) в абзаце втором второе предложение исключить;

2) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Сведения об отмене доверенности, за исключением доверенности, указанной в абзаце втором настоящего пункта, могут быть внесены в реестр распоряжений об отмене доверенностей, ведение которого осуществляется в электронной форме в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном законодательством о нотариате.";

3) абзац третий считать абзацем пятым;

4) абзац четвертый считать абзацем шестым и дополнить его после слов "о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности -" словами "на следующий день после внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене доверенностей или".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин