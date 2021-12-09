ПФР за два года получил более 7,7 млрд рублей, изъятых у чиновников

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что за последние два года Пенсионный фонд России получил более 7,7 миллиардов рублей: эти средства были изъяты у чиновников, так как последние не смогли доказать, что нажили их честным путем.

Напомним, закон позволяет изымать в доход государства у чиновников богатства, законность происхождения которых не удается подтвердить. В службе сообщили, что помимо денежных средств, за 10 месяцев 2021 года на основании судебных решений по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, территориальные органы ФССП передали Росимуществу, в Гохран и Министерство культуры более 1,5 тыс. объектов. В том числе предметы роскоши и имущество, представляющее культурную ценность. Как уточняет ТАСС, более половины переданного составили объекты недвижимости и автомобили.

"Например, в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении должников в рамках одного из гражданских дел, уполномоченным органам передано для обращения в доход государства 533 объекта - 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости", - сообщили в ФССП, не уточнив, кто являлся фигурантом гражданского дела.

Механизм обращения в доход государства денежных средств и иного имущества госслужащих и членов их семей действует уже девять лет после вступления в силу с 1 января 2013 года закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Если у чиновника обнаруживают имущество, стоимость которого превышает общий доход его семьи за три года, то прокурор вправе обратиться в суд с иском о изъятии в доход государства данных богатств. Денежные средства, изъятые у чиновников, а также средства, полученные за счет продажи изъятого имущества, направляются в Пенсионный фонд РФ.

"Европейский Суд по правам человека признает изъятие имущества, имеющего незаконное происхождение, правомерным вмешательством государства в осуществление прав, которое преследует законную цель - борьбу с коррупцией в системе государственной службы, - прокомментировал "РГ" заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - По мнению Европейского Суда по правам человека, законодательные меры, служащие средством борьбы с серьезными правонарушениями, влекущими за собой неосновательное обогащение, являются оправданными даже при отсутствии обвинительного приговора, а также доказательств вне "всякого разумного сомнения" в отношении незаконного происхождения соответствующего имущества и могут быть применены не только против обвиняемых, но и против их близких родственников, которые предположительно владеют и управляют приобретенным нечестным путем имуществом неофициально или иным образом без необходимой добросовестности".

Таким образом, по его словам, действие Федерального закона не предполагает нарушение прав лиц, привлеченных к ответственности за соответствующее нарушение. Он обращает внимание, что изъять могут даже то имущество, что чиновник записал на знакомых. Например, решением Красногорского городского суда Московской области по иску Генерального прокурора Российской Федерации были взысканы с главы одного из районов в доход государства имущество и денежные средств на общую сумму более 2 миллиардов 618 миллионов рублей.

"В рассматриваемом деле установлено, что глава района использовал свои полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения, как своего, так и своих родственников и близких, - рассказывает Никита Филиппов. - Проверкой установлено, что фактически ответчик по делу являлся владельцем 771 объекта недвижимости, 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники, а также денежных средств и ценностей, полученных из непредусмотренных законом источников. С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от декларирования источников дохода имущество приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали родственники, доверенные лица ответчика и его подконтрольные организации".