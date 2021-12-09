Почему Нотр-Дам может превратиться в аттракцион для туристов

Наибольшее раздражение у критиков вызвал тот факт, что изменения коснутся в том числе не затронутых пожаром частей собора. Чтобы сделать храм "более привлекательным для туристов", реставраторы хотят максимально задействовать новейшие технологии и популярные у молодежи приемы. Например, на стены планируют нанести граничащие с граффити элементы современной живописи, с цитатами из Библии на разных языках, в том чисел китайском. Будут добавлены световые и звуковые эффекты для "большего погружения в атмосферу". Будут установлены съемные скамейки для отдыха путешественников, освещение будет меняться в зависимости от времени года, а на древние стены будут проецироваться видеоизображения. По мнению представителей католической церкви, эти изменения "помогут миллионам посетителей собора в простой и доступной форме понять основы христианской религии".

Противники такого подхода припоминают заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который обещал, что собор будет восстановлен в точности таким, каким был до пожара. Парижский архитектор Морис Куло считает, что "в собор пришел Дисней со своими мультфильмами". "То, что планируют сделать с Нотр-Дамом, никогда бы не произошло с Вестминстерским аббатством или же собором Святого Петра в Риме, - негодует Куло. - Создается какой-то детский парк развлечений, который недопустим в таком великом месте". Вторит архитектору и Мария Чеккарелли из Университета Пизы: "Надо просто провести реставрацию, а не пытаться улучшить или "осовременить" собор".

Против планов по реставрации уже выступили более 100 представителей французской общественности, которые на страницах газеты Le Figaro опубликовали открытое письмо, назвав "внедрение в храм модных "информационных устройств" вздором и китчем и обвинив реставраторов в попытке уничтожить все, что пощадил огонь". Авторы письма опасаются, что "собранные на восстановление Норт-Дама деньги пойдут на полное искажение внутреннего убранства и литургического пространства храма". Пока же эксперты выражают свои опасения, в интернете уже расползаются пока ничем не подтвержденные слухи о том, что на крыше собора будут автомобильная парковка и бассейн. Абсолютно противоположного мнения придерживается Элизабет Лев, профессор римского филиала Университет Святого Духа Дюкейна. На страницах Washington Post она задается вопросом, "в то время, как люди плакали, когда горел собор, знали ли они, что там внутри? Многие ли, кто выступает против переделки, помнят, как храм выглядел до пожара? Или же после опубликованного в соцсетях фото туристы сразу обо всем забыли?" "За счет этой реконструкции удастся сохранить основные реликвии, чудом избежавшие пожара, - подчеркивает Лев. - А благодаря сотрудничеству с Лувром в новом соборе будут собраны 76 полотен, до этого разбросанных по разным музеям". "Концепция проекта реконструкции полностью соответствует католическим канонам. И это не "христианство для чайников", как многие говорят, это попытка привлечь молодежь, соответствовать реалиям", - уверена профессор.