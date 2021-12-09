Пользователи Twitter смогут добавлять предупреждения к своим постам

Во время написания поста авторы смогут добавлять предупреждения о содержимом заметки. На настоящий момент доступны три вариант - "эротика", "насилие" или "шокирующий контент". Как только пост будет опубликован, подписчики увидят только размытое изображение и предупреждение о том, почему именно оно было размыто. После чего люди смогут принять самостоятельное решение о том, будут ли они просматривать данный контент.

"Пользователи могут помечать свой контент как угодно, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. - Конечно, по началу, многие будут в штуку помечать что-то обыденное, как шокирующий или эротический контент. Но в целом в Twitter пользователи не очень заботились о своих подписчиках, а использование их инструмента для маркировки контента будет не очень активным. Местами даже пассивным".

По мнению эксперта, этот инструмент должен помочь самой соцсети обучать свои системы ИИ автоматически определять разные типы контента. "Обычно, для тренировки ИИ и размеров контента используют либо службу модерации, либо подрядные организации. Но и тем и тем надо платить. А пользователям платить не нужно", - замечает Зыков.

Нечто подобное уже есть в Instagram, правда, там не пользователи, а сама соцсеть подписывает контент как потенциально неприемлимый: замыливает и не показывает вам картинку, пока вы не дадите своего согласия на ее просмотр, продолжает Кристина Петрова, основатель агентства PR Perfect. "р. Это особенно полезная функция в контексте ментального здоровья людей - кто-то может быть не готов получать шокирующий или потенциально неприемлимый контент в неограниченном количестве в течение дня", - считает она.

Сейчас Twitter может только помечать аккаунт пользователя, но не отдельные его посты. Эта функция призвана навести порядок на платформе. Полноценное внедрение данной возможности состоится только в 2022 году.