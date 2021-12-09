Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Не заразиться коронавирусом поможет соблюдение профилактических мер, с которыми знаком каждый россиянин, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это ношение масок, соблюдение социальной дистанции и гигиены, а также вакцинация. Попова считает, что эти отработанные меры гарантируют отсутствие заражения.

"Это абсолютная гарантия того, что человек не заразится и не заболеет", - цитирует Попову РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что пока нет данных о том, будет ли новый штамм коронавируса "омикрон" менее опасен, чем другие варианты. Она отметила, что хотела бы надеяться, но пока достоверной информации по этому поводу нет.

В России обнаружены единичные случаи заражения штаммом "омикрон" у вернувшихся из ЮАР. Новый штамм вызывает тревогу у ВОЗ из-за наличия большого количества мутаций в белке, отвечающем за заражение клетки. Российские специалисты решают, нужно ли адаптировать вакцину "Спутник V" под новый штамм.