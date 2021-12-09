Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"

Решение о том, необходимо ли адаптировать вакцину "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон", будет принято примерно через две недели. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, говорить о целесообразности изменения вакцины можно будет только после проведения тестов по выделению самого вируса.

"Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять", - подчеркнул ученый.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

По последним данным, "омикрон" выявлен уже в 57 странах. В России "омикрон" подтвержден у двух человек, вернувшихся из-за рубежа.