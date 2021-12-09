Попова: Россия занимает 94 место по числу заболевших COVID-19

Россия в настоящее время занимает 94 место по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"На сегодняшний день РФ занимает 94 место по общему количеству заболевших на 100 тысяч населения среди других стран в мире. За весь этот период (пандемии коронавируса) мы практически не поднимались выше 60 места", - передает "Интерфакс" слова Поповой.

Глава Роспотребнадзора так же уточнила, что Россия входит в первую десятку стран по уровню тестирования на COVID-19 на 100 тысяч населения. При этом она добавила, что одна из задач сегодняшнего дня, чтобы увеличивать количество таких тестов.

Ранее срок действия теста на коронавирус был сокращен Роспотребнадзором с 72 до 48 часов. Сделать это пришлось из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и еще более высокой "омикрона".