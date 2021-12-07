Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста

Срок действия теста на коронавирус, а также, соответственно, присваиваемого человеку QR-кода, был сокращен Роспотребнадзором с 72 до 48 часов. Сделать это пришлось из-за высокой контагиозности штамма "дельта" и ещё более высокой "омикрона". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сократить пришлось, потому что и контагиозность "дельты" достаточно высокая, и контагиозность нового штамма "омикрон" заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа сегодня уже неверно. Для иностранцев, которые пересекают границу РФ, мы тоже поменяли время", - сказала Попова на канале "Россия 1".

Попова пояснила, что в стране налажена единая система учета результатов тестирования - все лаборатории (как государственные. так и коммерческие) подключены к этой государственной системе и после получения результата анализа немедленно передают туда информацию.

"Лаборатория, которая закончила исследование, в течение часа передает результат в общую систему, а система передает это в личный кабинет человека [на сайте Госуслуг]. То есть здесь плечо короткое. Вот с того момента, как результат получен, отсчитывается еще 48 часов, когда он действует", - пояснила Попова.