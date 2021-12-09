Правительство одобрило повышение пошлины за тюнинг авто

Внести изменения в конструкцию транспортного средства обойдется дороже. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Мехом можно обшить машину без оформления изменений в конструкции. Но уши за габариты выступают. Фото: REUTERS

- Законопроектом предлагается поднять до полутора тысяч рублей государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Сегодня такая пошлина составляет 800 рублей, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Помимо этого, проект также устанавливает государственную пошлину в размере 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Сейчас такое разрешение дается бесплатно. Таким образом, оформление, например, установки того же газобаллонного оборудования на машину обойдется автовладельцу уже не в 800 рублей, а в 2500. То есть в три раза дороже, чем сейчас.

И это только госпошлина. За отдельную плату надо будет пройти экспертизу на безопасность конструкции в испытательной лаборатории.

- Согласно закону, все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку соответствия требованиям безопасности. Изменением конструкции авто, в частности, считается установка деталей, не предусмотренных изготовителем. Например, это может быть установка газобаллонного оборудования. Или замена фар с изменением класса источника света. Скажем, замена галогеновых фар ксеноновыми, - пояснил Владимир Груздев.

По данным МВД, ежегодно подразделениями министерства выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля. А также свыше 220 тысяч свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями - требованиям безопасности.

Проект также устанавливает госпошлину за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей. Эта пошлина также будет взиматься в случае выдачи такого свидетельства взамен утраченного или пришедшего в негодность.

А за продление срока действия этого свидетельства будет взиматься госпошлина в размере 1000 рублей.

По данным МВД, ежегодно выдается 235-240 тысяч разрешений на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации автомобиля

- По расчетам, принятие проекта в целом обеспечит доходы бюджета в размере 700 миллионов рублей, - резюмировал председатель правления АЮР.

Теперь правительство должно внести этот проект в Госдуму. И если он будет принят, то вступит в силу через полгода после его официального опубликования.

Напомним, чтобы узаконить любой тюнинг автовладелец должен сначала обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет минэкономразвития. Затем со всеми документами надо обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

С разрешением хозяин машины отправляется к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр минэкономразвития. Далее нужно пройти техосмотр. И в ГИБДД - для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в него изменениями требованиям безопасности дорожного движения.