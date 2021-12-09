Производители смартфонов отказываются от дополнительных камер

Кризис на рынке компонентов начал оказывать влияние не только на доступность тех или иных устройств, но и на их технические характеристики. И зачастую новая модель смартфона может оказаться уступающей в возможностях прошлогодней модели. Очередными жертвами стали смартфоны с большим числом камер.

Производители смартфонов отказываются от большого числа модулей камер и стараются компенсировать это повышением качества работы оставшихся модулей. К таким выводам пришли аналитики Omdia Research, проанализировав мировые поставки смартфонов в 3 квартале 2021 года.

Смартфоны с тремя камерами обогнали прежних лидеров - четырехкамерные устройства. Четырехкамерные смартфоны стали лидировать на рынке, начиная со второго квартала 2020 года, когда их доля достигла 30%. В первом квартале 2021 года они достигли абсолютного рекорда с 37% рынка. Затем тренд на 4 камеры пошел на спад, и, начиная со 2 квартала 2021 года, в лидеры вышли трехкамерные смартфоны.

Это легко проследить, если сопоставить характеристики трех поколений смартфонов одной линейки, говорит главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Например - смартфон Redmi Note 9 Pro (май 2020 г.) - 4 тыльных камеры, а Redmi Note 11 Pro (ноябрь 2021 г.) - 3 тыльных камеры.

Другой пример - Realme 7i (сентябрь 2020 г.) - 4 тыльных камеры - Realme 8i (сентябрь 2021 г.) - 3 тыльных камеры.

И наконец Nokia 5.3 (сентябрь 2020 г.) - 4 тыльных камеры, а Nokia G50, непосредственный преемник 5 серии, выпущенный в сентябре 2021 г. - 3 тыльных камеры.

Как отмечают эксперты, появление четырех камер в смартфоне было, скорее, очередным ходом в гонке камер, нежели технической необходимостью. Те функции, которые возлагаются на дополнительные модули, можно перераспределить между остающимися без видимой потери эффективности. Как правило, третья и четвертая камеры в смартфоне - это сенсор глубины и макрокамера, в отличие от модуля с оптическим или перископическим зумом, где важна именно аппаратная составляющая, эти задачи вполне можно решить при помощи программного обеспечения.

Тренд на отказ от лишних камер связан с дефицитом компонентов, торговыми войнами и проблемами с логистикой, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Сейчас идет отказ от зарядок, все больше устройств даже среднего уровня будет идти без них. Также мы можем видеть отказ в смартфонах среднего уровня от AMOLED-экранов и переход на IPS, потому что AMOLED по такой цене на рынке нет. Очень показательно, что даже в устройствах среднего сегмента с ценой в 18-20 тысяч сегодня используется бюджетная память eMMC", - пояснил Муртазин "РГ".

По словам эксперта, складывающаяся ситуация будет иметь длительные последствия, это не ситуативное решение производителей и говорить о каком-либо выходе на плато в этом и даже следующем году не приходится.

Лучше всего кризис пока преодолевают крупные китайские производители, например, линейку смартфонов среднего класса Huawei nova урезание количества камер не затронуло, так же, как и Honor 50, который сохранил четыре камеры, как у предшественника, Honor 30.

В то же время, отмечает Евгений Харитонов, компания Samsung не только выпустила несколько новых моделей с более слабыми камерами, чем у их предшественников, но и прибегнула в попытках вписать новые смартфоны в бюджет старых и к более болезненным упрощениям характеристик.

"Например, Galaxy M51 славился рекордным аккумулятором емкостью 7000 мАч, а Galaxy M52 5G получил лишь 5000 мАч при том, что с новым 120 Гц-дисплеем автономность будет даже хуже, чем была бы в старой модели при 5000 мАч. А бестселлер Galaxy M21 после смены поколений превратился в M22 и потерял в качестве дисплея - было 2340x1080 пикселей, стало 1600x720 пикселей, и емкости аккумулятора - было 6000 мАч, стало 5000 мАч", - сообщил Харитонов.

Если небольшой откат в камерах и не сможет в силу объективных причин сказаться на качестве съемки, а в некоторых случаях качество съемки может оказаться и лучше за счет применения технологий искусственного интеллекта вместо бюджетных чипов, то, по словам экспертов, такие параметры, как четкость дисплея, емкость аккумулятора и мощность процессора в смартфонах ценового диапазона от 17 до 25 тысяч рублей, производители уже начинают ухудшать, поэтому лучше перед покупкой сверять их у старых и у новых моделей, чтобы не переплачивать.