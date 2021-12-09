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09.12.2021 23:50
Рубрика: Экономика

Прожиточный минимум проиндексирован на 8,6%

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 руб. Закон об индексации прожиточного минимума публикует "Российская газета".

Когда обсуждался федеральный бюджет, в нем индексация прожиточного минимума на 2022 год была заложена на 2,5%. Поправки внес президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этого недостаточно, учитывая рост цен. И предложил на 2022 год поднять планку прожиточного минимума, проиндексировав его на 8,6%. При рассмотрении Госдумой проекта бюджета во втором чтении уже были внесены поправки, по которым величина прожиточного минимума составит 12 654 руб. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума - 13793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 274 руб.

Фото: iStock
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На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки. Ранее регионы определяли прожиточный минимум на основе собственных потребительских корзин и могли занижать его стоимость за счет включения в потребительскую корзину более дешевых товаров или услуг, определяя более низкие нормативы потребления услуг ЖКХ. Теперь к общероссийскому прожиточному минимуму будут применять районные коэффициенты. Они скорректируют стоимость прожиточного минимума либо в большую сторону (если речь идет о северных территориях или Москве, где стоимость жизни выше), либо в меньшую в регионах, где более низкие цены.

Экономика Работа Зарплата Прожиточный минимум

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