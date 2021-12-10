Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 2001, N 7, ст. 610; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3406; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4238; N 52, ст. 7493, 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8461; 2019, N 49, ст. 6967; 2020, N 17, ст. 2725; 2021, N 15, ст. 2446; N 22, ст. 3687) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 5 признать утратившей силу;

2) статью 51 изложить в следующей редакции:

"Статья 51. Порядок предоставления гражданам отдельных мер социальной поддержки

Предоставление, в том числе выплата и доставка, гражданам компенсаций и других выплат (за исключением предоставления компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка), 13 и 15 части первой, частями второй и четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1-3, абзацем четвертым пункта 4, пунктами 5, 7 - 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 настоящего Закона), осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Компенсации и другие выплаты, предусмотренные частью первой настоящей статьи, назначенные гражданину органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022 года, предоставляются и выплачиваются Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений, переданных указанными органами субъектов Российской Федерации в установленном порядке.

Гражданину, у которого право на компенсации и другие выплаты, предусмотренные частью первой настоящей статьи, впервые возникло после 1 января 2022 года, предоставление компенсаций и других выплат осуществляется на основании заявления, поданного этим гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в том числе в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Средства на осуществление полномочий по предоставлению компенсаций и других выплат, предусмотренных частью первой настоящей статьи, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление полномочий по предоставлению компенсаций и других выплат, предусмотренных частью первой настоящей статьи, определяется исходя из численности лиц, имеющих на них право, размеров компенсаций и других выплат, исчисленных в соответствии с настоящим Законом, а также величины расходов на оплату услуг по их доставке.";

3) часть третью статьи 14 изложить в следующей редакции:

"Выплата ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 15 части первой настоящей статьи, производится государственными органами, Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 44, ст. 1428; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 28, ст. 1624; 1993, N 1, ст. 21; Российская газета, 1993, 15 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2717; 2011, N 27, ст. 3880) следующие изменения:

1) в статье 15:

а) в части первой слова "органами социальной защиты населения по месту их жительства" заменить словами "территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации";

б) в части пятой слова "органа социальной защиты населения" заменить словами "территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации";

в) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"Средства на осуществление полномочий по выплате денежных компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

2) часть четырнадцатую статьи 161 изложить в следующей редакции:

"Средства на осуществление полномочий по выплате денежных компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 1998, N 31, ст. 3812; 2001, N 23, ст. 2285; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2887; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 8; N 27, ст. 4238; 2017, N 14, ст. 1998; 2018, N 31, ст. 4853; 2019, N 30, ст. 4134; N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6967; 2021, N 22, ст. 3686, 3687) следующие изменения:

1) статью 2 после слов "нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации," дополнить словами "в том числе";

2) часть четвертую статьи 3 после слов "запрашиваются органами" дополнить словами "и организациями";

3) в части первой статьи 4:

а) в абзаце шестом слова "субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации," заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации", слова ". Порядок финансирования указанных расходов устанавливается Правительством Российской Федерации" исключить;

б) в абзаце седьмом слова "субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации," заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации";

4) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Обеспечение выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), а также единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Назначение и выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального закона), единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами.

Средства на осуществление полномочий по выплате государственных пособий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату государственных пособий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, определяется исходя из численности лиц, имеющих право на каждое из указанных пособий, и размеров указанных пособий, установленных настоящим Федеральным законом.";

5) часть первую статьи 121 изложить в следующей редакции:

"Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5850; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 1, ст. 26; 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238; N 52, ст. 7493; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) часть третью статьи 15 признать утратившей силу;

2) статью 151 изложить в следующей редакции:

"Статья 151. Предоставление, в том числе выплата и доставка, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего Федерального закона (за исключением предоставления ежемесячных денежных компенсаций военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Ежемесячные денежные компенсации, предусмотренные частью первой настоящей статьи, назначенные гражданину органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022 года, предоставляются и выплачиваются Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений, переданных указанными органами субъектов Российской Федерации в установленном порядке.

Гражданину, у которого право на ежемесячные денежные компенсации, предусмотренные частью первой настоящей статьи, впервые возникло после 1 января 2022 года, предоставление ежемесячных денежных компенсаций осуществляется на основании заявления, поданного этим гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в том числе в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Средства на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных частью первой настоящей статьи, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных частью первой настоящей статьи, определяется исходя из численности лиц, имеющих на них право, размеров ежемесячных денежных компенсаций, исчисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также величины расходов на оплату услуг по их доставке.".

Статья 5

Федеральный закон от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 7, ст. 610) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Предоставление, в том числе выплата и доставка, ежемесячной денежной суммы, предусмотренной частью второй статьи 2 настоящего Федерального закона, семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой (за исключением предоставления ежемесячной денежной суммы семьям, потерявшим такого кормильца из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионеров из числа этих лиц, в том числе работавших (независимо от места работы), а также пенсионеров из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работавших (независимо от места работы), осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Ежемесячная денежная сумма, предусмотренная частью первой настоящей статьи, назначенная гражданину органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022 года, предоставляется и выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений, переданных указанными органами субъектов Российской Федерации в установленном порядке.

Гражданину, у которого право на ежемесячную денежную сумму, предусмотренную частью первой настоящей статьи, впервые возникло после 1 января 2022 года, предоставление ежемесячной денежной суммы осуществляется на основании заявления, поданного этим гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в том числе в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Средства на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной денежной суммы, предусмотренной частью первой настоящей статьи, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной денежной суммы, предусмотренной частью первой настоящей статьи, определяется исходя из численности лиц, имеющих на нее право, размера ежемесячной денежной суммы, исчисленного в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также величины расходов на оплату услуг по ее доставке.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2009, N 52, ст. 6452; 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238; N 52, ст. 7493; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) часть вторую статьи 7 признать утратившей силу;

2) статью 71 изложить в следующей редакции:

"Статья 71. Предоставление, в том числе выплата и доставка, гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 части второй статьи 4 настоящего Федерального закона (за исключением предоставления компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Компенсации и другие выплаты, предусмотренные частью первой настоящей статьи, назначенные гражданину органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 января 2022 года, предоставляются и выплачиваются Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений, переданных указанными органами субъектов Российской Федерации в установленном порядке.

Гражданину, у которого право на компенсации и другие выплаты, предусмотренные частью первой настоящей статьи, впервые возникло после 1 января 2022 года, предоставление компенсаций и других выплат осуществляется на основании заявления, поданного этим гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в том числе в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Средства на осуществление полномочий по предоставлению компенсаций и других выплат, предусмотренных частью первой настоящей статьи, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Общий объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление полномочий по предоставлению компенсаций и других выплат, предусмотренных в части первой настоящей статьи, определяется исходя из численности лиц, имеющих на них право, размеров компенсаций и других выплат, исчисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также величины расходов на оплату услуг по их доставке.".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; N 49, ст. 6967; 2020, N 17, ст. 2725, 2727; N 22, ст. 3382; N 30, ст. 4738; 2021, N 27, ст. 5159, 5171) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 15:

а) абзац первый дополнить словом "(сведения)";

б) дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) инвалида (в том числе ребенка-инвалида), имеющего медицинские показания для приобретения транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении такого транспортного средства, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) законного представителя инвалида (в том числе ребенка-инвалида), если он является страхователем и (или) собственником указанного транспортного средства.";

2) в пункте 1 статьи 17:

а) абзац первый дополнить словами "в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.";

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Средства на осуществление полномочий по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренного настоящей статьей, предоставляются из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.";

г) в абзаце шестом слова "Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации" заменить словами "Объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей";

д) абзацы седьмой - четырнадцатый признать утратившими силу;

е) дополнить абзацами следующего содержания:

"Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, предоставляется лицу, имеющему право на такую компенсацию, на основании сведений из государственных информационных систем о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом (в том числе ребенком- инвалидом) транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, а также сведений, содержащихся в договоре обязательного страхования, полученных из автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона.

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на счет указанного лица в кредитной организации, сведения о котором размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании данного этим лицом через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" согласия на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер социальной защиты (поддержки). Порядок дачи такого согласия и размещения в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информации о реквизитах счета, указанных в согласии, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия в Единой государственной информационной системе социального обеспечения сведений о реквизитах счета, размещенных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании согласия на их использование в целях получения мер социальной защиты (поддержки), предусмотренного абзацем шестнадцатым настоящего пункта, выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на счет указанного лица в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат.

В случае отсутствия в Единой государственной информационной системе социального обеспечения сведений о реквизитах счета, размещенных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании согласия на их использование в целях получения мер социальной защиты (поддержки), предусмотренного абзацем шестнадцатым настоящего пункта, или сведений о счете лица в кредитной организации, который используется Пенсионным фондом Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат, выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на основании заявления лица, имеющего право на такую компенсацию, или его законного представителя, поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".";

3) в пункте 3 статьи 30:

а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"обеспечивает представление Пенсионному фонду Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, сведений для предоставления компенсации страховых премий по договору обязательного страхования в соответствии со статьей 17 настоящего Федерального закона;";

б) абзац восьмой считать абзацем девятым.

Статья 8

1. Приостановить до 1 января 2022 года действие абзацев первого и второго пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2021, N 1, ст. 12).

2. Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2022 год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Статья 9

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. В рамках длящихся правоотношений не подлежат пересмотру основания для предоставления мер социальной поддержки лицам, которым на день вступления в силу настоящего Федерального закона назначены пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"), единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

4. При обращении гражданина с заявлением о предоставлении (перерасчете размера ранее установленных) компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка), 13 и 15 части первой, частями второй и четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1-3, абзацем четвертым пункта 4, пунктами 5, 7 - 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", частью второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2, пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", полномочия по предоставлению которых возложены на Пенсионный фонд Российской Федерации, соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в целях принятия решения о предоставлении компенсаций и других выплат, перерасчете размера ранее установленных компенсаций и других выплат или прекращении их предоставления осуществляет проверку обоснованности предоставления таких компенсаций и других выплат, в том числе проверку сведений, содержащихся в выплатных делах, переданных соответствующему территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации согласно части 5 настоящей статьи.

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном соглашением об информационном взаимодействии, типовая форма которого утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, заключенным с Пенсионным фондом Российской Федерации, обеспечивает передачу Пенсионному фонду Российской Федерации сведений о получателях мер социальной защиты (поддержки), суммах соответствующих выплат, а также первичных документов, подтверждающих обоснованность предоставления соответствующих мер социальной поддержки по состоянию на 1 января 2022 года.

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по взысканию сумм выплат, предусмотренных в части 4 настоящей статьи, излишне выплаченных до 1 января 2022 года, в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

7. Положения настоящего Федерального закона в части использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" подлежат применению при наличии технической возможности использования указанной информационной системы, в том числе ее технической готовности к приему и передаче заявлений граждан.

Президент Российской Федерации В. Путин