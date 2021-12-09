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09.12.2021 10:42
Рубрика: ДТП

Названы основные причины автомобильных аварий в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Госавтоинспекция Москвы Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самыми частыми ДТП в Москве стали наезды на пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
ГИБДД Москвы попросила начинающих водителей отказаться от поездок

В числе причин, которые приводят к наездам и другим авариям, автоинспекция назвала нарушение правил проезда переходов, несоблюдение дистанции, очередности проезда и правил перестроения.

За 11 месяцев этого года в столице зарегистрировано 7 732 ДТП. В них погибли 323 человека, из которых 10 детей. Травмы получили 8 767 человек, в их числе 758 несовершеннолетних.