Публикация "Родины" - среди лауреатов конкурса имени Василия Пескова

Василий Песков - известный журналист "Комсомольской правды". Именно он первым брал интервью у Юрия Гагарина после его возвращения из космоса. Именно Песков первым написал о семье староверов Лыковых, обнаруженных в тайге в конце 1970-х.

Постоянная рубрика Василия Пескова в "Комсомолке" называлась "Окно в природу". Такое же название получил и конкурс, который проводится уже несколько лет.

В 2021-м его победителем стал фотохудожник, ученый, организатор экспедиций по поиску метеоритов, в том числе Тунгусского, Владимир Коваль. Первый приз присужден ему за серию снимков дикой природы.

Второе место заняла Вера Костамо - фотограф-путешественник, которая сотрудничает с ТАСС. Она работала в горячих точках, делала репортажи из Арктики. Второе место в конкурсе ей присуждено за серию снимков из автопробега из Пермского края до Ямала.

Наконец, третье место занял Константин Кокошкин, член Союза художников и Союза фотохудожников России. Жюри конкурса отметило его репортаж в журнале "Родина" из Кенозерского национального парка. Кокошкин говорит, что влюблен в Русский Север и Кенозерье.

Смотрите его фотографии в галерее "Родины".