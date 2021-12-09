Публикация "Родины" - среди лауреатов конкурса имени Василия Пескова

Постоянная рубрика Василия Пескова в "Комсомолке" называлась "Окно в природу". Такое же название получил и конкурс, который проводится уже несколько лет.
В 2021-м его победителем стал фотохудожник, ученый, организатор экспедиций по поиску метеоритов, в том числе Тунгусского, Владимир Коваль. Первый приз присужден ему за серию снимков дикой природы.
Второе место заняла Вера Костамо - фотограф-путешественник, которая сотрудничает с ТАСС. Она работала в горячих точках, делала репортажи из Арктики. Второе место в конкурсе ей присуждено за серию снимков из автопробега из Пермского края до Ямала.
Наконец, третье место занял Константин Кокошкин, член Союза художников и Союза фотохудожников России. Жюри конкурса отметило его репортаж в журнале "Родина" из Кенозерского национального парка. Кокошкин говорит, что влюблен в Русский Север и Кенозерье.
Смотрите его фотографии в галерее "Родины".