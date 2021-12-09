В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог

В Москве в следующем году отремонтируют меньше дорог, чем планировалось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, в 2021 году отремонтировали более 28 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. В предстоящем году вместо запланированных 29 миллионов квадратов отремонтируют 22.

"Сэкономить замену покрытия на 7 миллионах квадратных метров удалось благодаря тому, что повысилось качество ремонта и используемых материалов, - рассказал Бирюков. - Например, норматив по ремонту Садового кольца предполагает замену асфальтового покрытия каждые три года. Однако качество полотна позволило магистрали проходить пять лет".

И аналогичных примеров, по его словам, немало. Поэтому снижение площади ремонтируемых дорог не скажется на безопасности, качество дорожного полотна останется высоким.