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09.12.2021 14:55
Рубрика: Власть

Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ

Текст: Сергей Бабкин

Семьи погибших при вооруженном нападении на МФЦ Рязанского района Москвы получат материальную помощь. Об этом говорится в опубликованном в среду распоряжении мэра столицы Сергея Собянина.

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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Родным погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Всем пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Также за счет бюджета Москвы детям погибшего охранника МФЦ будут выделены ежемесячные выплаты.

Мэр Москвы ранее поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество, проявленное при нападении неадекватного мужчины. Охранника, закрывшего собой посетителей от выстрелов, глава города назвал героем.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы

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