Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ

Семьи погибших при вооруженном нападении на МФЦ Рязанского района Москвы получат материальную помощь. Об этом говорится в опубликованном в среду распоряжении мэра столицы Сергея Собянина.

Родным погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Всем пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Также за счет бюджета Москвы детям погибшего охранника МФЦ будут выделены ежемесячные выплаты.

Мэр Москвы ранее поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество, проявленное при нападении неадекватного мужчины. Охранника, закрывшего собой посетителей от выстрелов, глава города назвал героем.