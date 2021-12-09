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09.12.2021 08:13
Рубрика: Общество

Кафе и ресторанам на Чукотке разрешили работать ночью

Текст: Ольга Коваль

Власти Чукотки заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе и приняли решение разрешить работу общепита в ночное время.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Ограничительная мера действовала с 25 октября. Поскольку сейчас в округе снижается число заболевших, рестораны, бары и кафе вновь могут принимать посетителей ночью, но только с соблюдением антиковидных мер", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, в лечебных учреждениях вновь начнут проводить плановые медосмотры жителей.

Ранее губернатор региона Роман Копин сообщил, что к сегодняшнему дню уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей с учетом переболевших достиг 92,2 процента. Полный курс вакцинации прошли 26 519 человек, что составляет 76,3 процента всего взрослого населения.

За все время с начала пандемии коронавирус подтвердился у почти 2,8 тысячи чукотцев. Свыше 2,5 тысячи человек выздоровели, 28 скончались.

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