Кафе и ресторанам на Чукотке разрешили работать ночью

Власти Чукотки заявили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионе и приняли решение разрешить работу общепита в ночное время.

"Ограничительная мера действовала с 25 октября. Поскольку сейчас в округе снижается число заболевших, рестораны, бары и кафе вновь могут принимать посетителей ночью, но только с соблюдением антиковидных мер", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, в лечебных учреждениях вновь начнут проводить плановые медосмотры жителей.

Ранее губернатор региона Роман Копин сообщил, что к сегодняшнему дню уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей с учетом переболевших достиг 92,2 процента. Полный курс вакцинации прошли 26 519 человек, что составляет 76,3 процента всего взрослого населения.

За все время с начала пандемии коронавирус подтвердился у почти 2,8 тысячи чукотцев. Свыше 2,5 тысячи человек выздоровели, 28 скончались.