Маркировать рыбные консервы в России начнут в 2022 году

Эксперимент по обязательной маркировке консервированной рыбопродукции в России начнется в 2022 году, сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сегодня он работает во Владивостоке, где проводит Дальневосточный научно-промысловый совет.

"Принято решение, что вся консервированная продукция будет подлежать обязательной маркировке. Основная доля фальсификата идет именно в консервированной продукции, поэтому мы с 2022 года начнем эксперимент вместе с Минпромторгом", - пояснил Илья Шестаков.

Маркировать планируется консервированную икру осетровых и лососевых видов рыб, это позволит создать систему отслеживания для конечного пользователя.

Напомним, что ранее за введение маркировки консервированной рыбной продукции выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на рынке. Часто вместо указанной на этикетке сайры в банке оказывается дешевая сельдь иваси, а икру иностранного производства могут выдавать за отечественную.

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подведомственном Россельхознадзору за 10 месяцев текущего года исследовали 90 проб консервов из сайры. Экспертиза показала подмену в 35 процентах случаев. В 30 процентах случаев это была сардина иваси и в пяти - тихоокеанская сельдь.