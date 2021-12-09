Экс-главу Кирова будут судить за превышение полномочий

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Кирова Ильи Шульгина и руководителя городского управления дорожной и парковой инфраструктуры. Их обоих обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщила прокуратура Кировской области, речь идет о превышении чиновниками должностных полномочий при реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По версии следователей, обвиняемые незаконно согласовали приемку и поставку 20 дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений, сделав это умышленно. При этом состояние камер не соответствовало техническому заданию, указанному в муниципальном контракте, что должно было повлечь за собой односторонний отказ от исполнения контракта. Но чиновники договор не расторгли.

В результате согласованных действий обвиняемых бюджету был причинен ущерб свыше 21 миллиона рублей. Прокуратура региона заявила иск о взыскании с фигурантов дела этой суммы, он будет рассматриваться вместе с материалами уголовного дела.

После того, как обвиняемым будут вручены копии утвержденного обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в Ленинский районный суд Кирова.

Напомним, вчера стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-министра информационных технологий региона Юрия Палюха, задержанного летом прошлого года. Его обвиняют в причинении государству ущерба в размере свыше 93 миллионов рублей. Речь идет также о закупках камер видеофиксации ПДД в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".