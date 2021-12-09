Кабмин выделит 44,6 млрд рублей на производство авиадвигателя ПД-35

Правительство выделит в этом году дополнительно 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство нового отечественного авиадвигателя ПД-35.

Глава кабинета министров прилетел в Пермский край, чтобы обсудить с ответственными чиновниками и специалистами, как реализуются проекты в области авиационного двигателестроения. Направление стало особенно актуальным, когда Россия всерьез занялась созданием новых современных самолетов для пассажирской авиации, а затем столкнулась с разного рода санкциями и угрозой остаться без узлов и агрегатов, которые производились в партнерстве с западными компаниями.

В целом Россия давно успешно работает на мировом рынке авиадвигателей, являясь, подчеркнул Мишустин, мировым лидером по объему их поставок для военной авиации. "Эти позиции нужно не только сохранять, но и развивать", - заявил он. Важный предстоящий рубеж - вывод на рынок двигателя пятого поколения.

С нуля было построено серийное производство морских газотурбинных двигателей, которые сейчас успешно эксплуатируются на кораблях ВМФ России. Также налажен выпуск вертолетных двигателей. Да недавнего времени, напомнил премьер, они закупались на Украине.

Серьезные успехи достигнуты в сфере силовых установок для гражданского авиастроения. "Создан первый российский двигатель нового поколения - ПД-14. Он станет достойной альтернативой иностранному аналогу на новейшем пассажирском самолете МС-21", - сказал председатель правительства. Сейчас важно ускорить выход на рынок самолета с отечественным двигателем, и на эти цели в федеральном бюджете заложено около 50 миллиардов рублей.

Важно наращивать объемы поставок отечественных силовых агрегатов на внутренний рынок, заявил Михаил Мишустин: "Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, повышать экономические условия их эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов".

А с 2016 года в стране идет работа над семейством двигателей большой тяги ПД-35. "Ничего подобного в нашей стране еще никогда не создавалось, - подчеркнул премьер. - Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития широкофюзеляжных, тяжелых и сверхтяжелых транспортных самолетов". Конструкторам он сообщил о дополнительном финансировании работ - на 44,6 миллиарда рублей. Решение согласовано с главой государства, сообщил Мишустин.