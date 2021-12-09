Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19

Стали известны новые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко.

В ходе расследования установлено, что бизнесмен Борис Шпигель и его жена совместно с управляющим фармсети в регионе через водителя губернатора и родного брата супруги Белозерцева передавали главе региона взятки в виде автомобиля Mercedes Benz V250D 4 MATIC стоимостью более пяти миллионов рублей, формально находящегося в лизинге "Биотэк", наручные часы стоимостью не менее пяти миллионов рублей, а также крупные денежные суммы. Вознаграждение полагалось за обеспечение конкурентных преимуществ в проведении аукционов по оказанию услуг медицинским учреждениям региона, в том числе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Все фигуранты дела арестованы. Возбуждены уголовные дела за дачу, получение взятки и посредничество. Общая сумма переданных Ивану Белозерцеву денег и иных ценностей оценивается следствием в сумму более 31 миллиона рублей.