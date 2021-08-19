Бизнесмену Борису Шпигелю продлили содержание в СИЗО еще на три месяца

Басманный суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 ноября срок содержания под стражей Борису Шпигелю. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Ранее Басманный суд также на три месяца продлил срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и пяти другим фигурантам дела о взятках, в том числе супруге Шпигеля - Евгении.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент губернатор Пензенской области Белозерцев получил от главы "Биотэк" Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей. Взятки, по мнению следствия, предназначались для предоставление группе фармацевтических компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.