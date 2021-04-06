Мосгорсуд оставил под стражей бизнесмена Бориса Шпигеля

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение Басманного суда об аресте главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Защита настаивала на домашнем аресте в связи с плохим состоянием здоровья Шпигеля. Сам Шпигель участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из тюремной больницы СИЗО "Матросская Тишина" и тоже просил изменить ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Однако суд отклонил жалобу защиты.

Ранее во вторник Мосгорсуд оставил под стражей жену Шпигеля - Евгению и экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Белозерцева обвиняют в получении взяток на 31 млн рублей. Супруги Шпигель соответственно обвиняются в даче взяток.